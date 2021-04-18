直播｜24歲少女失蹤三日　消防飛鵝山尋獲物品　證非屍體

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 最後更新日期： 2021-04-18 11:25

24歲女子石樂蕎（Dawn）周四（15日）離家後不知所蹤，家人在電腦發現她曾搜尋有關飛鵝山自殺崖的行山路線，懷疑她前往該處行山。行山人士在鵝肚棧道，先後找到懷疑屬於Dawn的漁夫帽和行山鞋，兩件物件相隔大約20米。警方、消防、義務搜索隊通宵搜救，飛行服務隊直升機在上空盤旋。 據了解消防於山上找到一具疑似屍體 ，但未能接觸證實身份，警方現正趕往現場。經一輪搜索後確定該物體只是背囊及風褸，並不是屍體，搜救行動繼續。

消防員到棧道搜索。（義務搜救隊圖片）

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失蹤女子資料： 姓名：石樂蕎（Dawn） 年齡：24歲 身形：高約1.68米、中等身材，長面型，黃皮膚及蓄啡色及肩直髮 最後露面衣著：深綠色外褸、青色背包、Salomon行山鞋

▼▼警方、消防、義務搜索隊通宵搜救▼▼

24歲女子石樂蕎（Dawn）懷疑在飛鵝山自殺崖失蹤，有行山人士昨（17日）晚7時許分享於飛鵝山行山時，在鵝肚棧道發現一頂漁夫帽，顏色及款式與Dawn擁有的漁夫帽甚為相似，其胞姐知悉後檢查Dawn的衣物，亦未見該頂漁夫帽，懷疑山上漁夫帽屬Dawn所有。今日（18日）凌晨2時許，有義務搜索隊於山上發現一隻藍色行山鞋，發現位置與早前發現懷疑屬於Dawn的漁夫帽相隔約20米。

就照片所示，行山鞋帶有泥垢，鞋帶略為鬆開，未知是自行除下，抑或衝力太大甩脫。從家人此前發放的照片所見，事主有一對款式相似的行山鞋。懷疑尋獲的行山鞋屬於Dawn。

消防及義務搜索隊在現場進行搜救，至周日（18日）早上6時許，飛行服務隊直升機再次出動，到飛鵝山自殺崖一帶進行搜索。Dawn的表姐與警方失蹤人口調查組人員，在飛霞路等候消息。市民自發組搜救隊通宵搜索，上午8時半傳出消防員尋獲一具屍體的消息。據了解，消防呼籲協助搜救的行山人士下山，上午9時許消防員及警員等人員接手上山後，義務搜索隊陸續離開。民安隊亦參與拯救。上午10時許義務搜索隊表示聽到吹笛呼救聲，半小時後警方機動部隊等人員上山。

上午9時半飛行服務隊人員及數名消防員在找到漁夫帽的棧道附近降落，登山搜索。上午10時半警方機動部隊等人員上山。Dawn胞姊上午10時半在facebook表示，飛鵝山上警察、消防、民安、義工隊多隊人士搜救，呼籲未上山的人士不用上山，以免有危險以及影響搜救進度。上午10時50分左右，義務搜救員引述消防指尋獲事主。