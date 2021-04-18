直播｜24歲女子石樂蕎失蹤三日　消防、警方記者會交代最新情況

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 蔡正邦 最後更新日期： 2021-04-18 12:52

24歲女子石樂蕎（Dawn）周四（15日）離家後不知所終，家人在電腦發現她曾搜尋有關飛鵝山自殺崖的行山路線，懷疑她前往該處行山。失蹤三日，現場消息稱，消防一度於山上一處險要山坡找到疑似屍體 ，救援人員經一輪搜索後抵達現場，確定該物體只是背囊及風褸，並不是屍體，搜救行動繼續，至目前仍未找到石樂蕎。消防、警方稍後舉行記者會交代案情，《香港01》屆時會直播。

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失蹤女子資料： 姓名：石樂蕎（Dawn） 年齡：24歲 身形：高約1.68米、中等身材，長面型，黃皮膚及蓄啡色及肩直髮 最後露面衣著：深綠色外褸、青色背包、Salomon行山鞋

行山人士昨（17日）晚7時許分享於飛鵝山行山時，在鵝肚棧道先後找到懷疑屬於Dawn的漁夫帽和行山鞋，兩件物件相隔大約20米。警方、消防、義務搜索隊通宵搜救，飛行服務隊直升機在上空盤旋。

至周日（18日）早上6時許，飛行服務隊直升機再次出動，到飛鵝山自殺崖一帶進行搜索。Dawn的表姐與警方失蹤人口調查組人員，在飛霞路等候消息。市民自發組搜救隊通宵搜索，上午8時半傳出消防員尋獲一具屍體的消息。據了解，消防呼籲協助搜救的行山人士下山，上午9時許消防員及警員等人員接手上山後，義務搜索隊陸續離開。民安隊亦參與拯救。上午10時許義務搜索隊表示聽到吹笛呼救聲，半小時後警方機動部隊等人員上山。

上午9時半飛行服務隊人員及數名消防員在找到漁夫帽的棧道附近降落，登山搜索。上午10時半警方機動部隊等人員上山。Dawn胞姊上午10時半在facebook表示，飛鵝山上警察、消防、民安、義工隊多隊人士搜救，呼籲未上山的人士不用上山，以免有危險以及影響搜救進度。