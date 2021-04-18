石樂蕎失蹤．直播│消防發現昏迷失蹤女子　嘗試吊送至安全地方

24歲女子石樂蕎失蹤三日，家人翻查電腦資料發現她曾搜尋飛鵝山自殺崖的行山路線，而行山友昨晚起在鵝肚棧道先後尋獲一頂漁夫帽及一隻鞋，懷疑屬於失蹤女子。消防、警方、政府飛行服務隊、民安隊由昨晚（17日）10時許接報後，先後到飛鵝山進行陸空搜救，今晨一度傳出發現疑似屍體的消息，惟證實只是風褸及背囊。直至今午（18日）5時35分，陸空搜救已進行約19小時，《香港01》向政府新聞處了解，消防初步指，消防及政府飛行服務隊正在鵝肚棧道進行搜救行動，並發現一名昏迷人士，初步證實為失蹤人士，將由直升機吊離，移送至安全地方。警方其後亦初步證實尋獲一個疑似人型物體，惟身份有待證實。

據山上人士直播片段可見，兩名拯救人員在一處峭壁帶同擔架床游繩而下，懷疑鎖定了失蹤者的位置。另外兩名拯救人員則在峭壁頂支援，其後在峭壁掛起一幅黃布。現場地勢險要，救援工作仍在進行。

至傍晚約6時半，由失蹤者家屬朋友開設的fb尋人群組「尋找行山少女石樂蕎」，管理員發文稱﹕「各位朋友，妹妹遺體已經搵到，感激每一位朋友既幫忙，因為人數太多，暫時未能一一答謝。」。惟有關消息未經證實。