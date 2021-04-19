柴犬涉咬死貓B　貓主尋狗主追究　警列殘酷對待動物處理

撰文： 郭倩雯 最後更新日期： 2021-04-19 11:20

「香港寵物節2021暨國際寵物用品博覽」（寵物節）吸引不少寵物主人攜毛孩到場購物，惟昨（19日）下午卻發生柴犬咬死貓B的不幸事件。寵物節商戶員工兼貓主梁小姐在Facebook發文指，由於其愛貓年紀尚小，需要定時餵奶，所以帶愛貓到展場上班，方便照顧。梁小姐一直將愛貓放斜孭袋內，怎料有狗主攜同4隻柴犬到其攤位參觀時，其中一隻柴犬竟張口咬起貓B的頸部搖晃，貓B經搶救後證實不治。梁小姐指責狗主曾表示「隻狗不嬲會咬貓」，其後更不顧而去。 涉事狗主其後發文向梁小姐及貓B道歉，「無論成件事係點發生，有乜錯都係我地主人既錯失」，並到警署備案望還原事件經過。警方表示，案件暫列「殘酷對待動物」，暫時未有人被捕。

梁小姐將愛貓放置在身上的斜孭袋內，以便定時餵奶。

梁小姐在Facebook群組「天下貓貓一樣貓」發文指，較早前收養一隻流浪貓B，由於愛貓年紀尚小，需要每兩小時餵一次奶，加上梁小姐為寵物節商戶的員工，分身不暇，唯有帶愛貓到會展會場，邊餵奶邊上班。梁小姐一直將愛貓放置在身上的斜孭袋內，一直相安無事，怎料在下午約3時35分，有人推著兩輛寵物車、車上共有4隻柴犬走近梁小姐工作攤檔時，其中一隻柴犬突然探頭至梁的斜孭袋內，張口咬起貓B的頸部、不斷左右搖晃， 貓B受猛烈攻勢後不幸離世。梁小姐指，意外發生後狗主曾表示「隻狗不嬲會咬貓」，其後更不顧而去，故望網民能提供狗主資料。

事件曝光後，網民群情兇湧，隨即找到懷疑涉事狗主的Facebook專頁。狗主其後亦發文向梁小姐及貓B道歉「今日發生既意外，無任何人想見到，好對唔住。」、「希望貓貓能早日安息」，又指「無論成件事係點發生，有乜錯都係我地主人既錯失」。對於梁小姐指責狗主不顧而去，狗主解釋襲擊事件非常突然，已經立即去尋找貓主及詢問急救站的位置，「因為我地想去急救站了解貓貓情況，絕對絕對無任何逃避意思，CCTV（閉路電視）可以証明發生之後我地並冇不顧而去。」

狗主強調「我地重申無講過我地隻狗會咬貓依句說話。」並表示會配合警方調查。其後，狗主亦自行到警署備案，同時亦向寵物節及涉事攤位查詢，要求提供案發當時的閉路電視片段，以便還原事件經過。

愛協呼籲主人須妥善牽引及看管寵物 確保寵物及其他動物安全

愛護動物協會表示，昨日接獲警方通知指，於會展舉辦的香港寵物展有一隻年幼本地家貓疑被參與活動的一隻狗隻咬死。愛協督察到場後，向貓主了解詳情並講解情序後，貓主決定自行處理貓隻屍體。愛協呼籲，所有寵物主人在帶同寵物外出時，尤其是有大量寵物在場的場合，必須在任何情況下妥善牽引及看管其寵物，以確保其寵物及其他動物的安全。

案件暫列殘酷對待動物 暫時未有人被捕

警方表示，昨日下午約4時半接獲報案指，一名女子飼養的貓隻，於灣仔會展展場內受傷引致死亡，傷勢懷疑由狗隻造成。警方及愛協督察到場調查，案件暫列「殘酷對待動物」，交由分區調查小組第6隊跟進，暫時未有人被捕。

「香港寵物節2021暨國際寵物用品博覽」容許主人攜帶寵物進入會場，而主人須遵守的入場守則。 被帶進場地的非展覽狗隻植入微型晶片，以能辨認身份，並全時間以帶牽引，如狗隻超過五個月大，必須已接種預防狂犬病的疫苗並攜帶漁農署發出之有效狗隻牌照；被帶進場地的非展覽貓隻則必須已全數接種預防一般傳染病的疫苗。



寵物節強調，一旦有人或寵物不幸遭襲擊或傷害，請報警求助，主辦機構及香港會議展覽中心將不予負責。