21歲男交友App識女仔約見面　童黨以藤條鞭打搶財物　警拘5人

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-04-20 19:41

21歲男玩交友App誤交損友，約女生見面後，竟遭童黨群毆及用藤條鞭打，更被搶走約值6,000元的財物。警方接報調查後，昨（20日）拘捕4男1女，他們年齡介乎15至18歲，部分人為學生。警方提醒青少年切勿以身試法，亦呼籲家長多加注意及關懷子女，以免他們誤入歧途。

今年4月，一名21歲男子透過一個交友App認識一名女子，雙方相約見面數次。至4月8日晚上，受害人再次因應女子要求，前往黃大仙穎竹街的竹園北邨見面，其間突然有5名男子出現，不由分說向受害人拳打腳踢及用藤條施襲。5名男子更與該女子搶去受害人的銀包、手提電話、個人財物，丟棄手中的藤條，然後逃離現場。

受害人損失共值約6,000元的財物，身體亦有多處受傷，但拒絕送院治理。警方接獲報案，交由重案組跟進，經深入調查後，昨日在本港多處地方拘捕4男1女，包括施襲者及相約男事主見面的女子，他們年齡介乎15至18歲，大部分是學生，被捕者涉嫌干犯行劫罪，目前仍被扣留調查。行動中，人員檢獲相信為被捕人犯案時身穿的衣物。

黃大仙警區總督察（刑事）潘兆鏗表示，警方對這種目無法紀、危害市民安全、聯群結黨搶劫的行為予以嚴厲譴責，而且社會絕不容忍任何形式的暴力行為，警方會嚴正執法。他又指，搶劫罪為嚴重罪行，根據香港法例，搶劫罪最高刑罰是終身監禁。案中被捕人士是青少年，警方呼籲青少年勿因一時貪心，以身試法，如果有人招攬作不法行為時，應該即時拒絕及報警。警方亦提醒家長多加注意及關懷子女，多與子女溝通，以免他們與不良份子為伍。