長沙灣報失私家車遭縱火傳爆炸聲　疑與本月初1,600萬元劫案有關

長沙灣發生縱火燒車案。周三（21日）凌晨零時許，一輛停泊於丹荔街宏昌工廠大廈二座、香港政府物料倉庫對開的豐田私家車突然起火，火勢猛烈，據報一度傳出爆炸聲，驚動多名市民報警。消防趕抵將火救熄，起火私家車嚴重焚毀，消防相信起火原因有可疑，警方將案件列作「縱火」處理，其後油尖警區重案組人員到場調查。現場消息稱，起火私家車早前已被報失，懷疑與本月油麻地一宗1,600萬元劫案有關。

4月7日下午1時許，1名本地商人與2名員工駕乘七人車，運送約1,600萬元港幣往找換店匯款期間，在海寶路被另一私家車從後猛撼，令七人車上2人受傷。3名持刀鎚的賊男，掠走兩個載有巨款的袋後，往沙田方向逃去。油尖警區重案組追查後，上周四（15日）於深水埗區、秀茂坪區及沙田區，拘捕4名涉案男子，起回約20萬元贓款，據悉賊人亦用贓款購買了值約150萬元的名車及名錶，其餘贓款則去向未明。

警方表示，案中其中1名姓滕（24歲）被捕男子，已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。其餘3名男子則已被落案起訴一項「串謀行劫」罪，已於4月19日於九龍城裁判法院提堂。