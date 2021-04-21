偷信盜資料　再冒警索銀行帳戶密碼詐騙　警拘42歲無業漢

警方搗破一宗假冒警務人員行騙案件，拘捕一名42歲男子。案件中25歲受害人於4月初接到一名男子電話，對方聲稱自己為隸屬警察總部的警務人員，訛稱要向受害人作出資產審查，其後兩人轉用通訊軟件溝通。由於騙徒能講出受害人的個人資料，包括姓名、年齡、住址等，令受害人相信對方為警務人員。

騙徒取得受害人信任後，要求對方提供網上理財戶口資料，受害人不虞有詐，提供了網上理財戶口名稱及密碼，惟其後他發現網上理財戶口曾被人多次登入失敗，因對方無保安編碼及答錯保安問題，受害人意識到事件與以往假冒官員騙案相似，於是立即向銀行表示要停用網上理財戶口，及後報警求助，才力保銀行內的金錢不失。