偷信盜資料　再冒警索銀行帳戶密碼詐騙　警拘42歲無業漢

撰文：彭愷欣馮國良
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警方搗破一宗假冒警務人員行騙案件，拘捕一名42歲男子。案件中25歲受害人於4月初接到一名男子電話，對方聲稱自己為隸屬警察總部的警務人員，訛稱要向受害人作出資產審查，其後兩人轉用通訊軟件溝通。由於騙徒能講出受害人的個人資料，包括姓名、年齡、住址等，令受害人相信對方為警務人員。
騙徒取得受害人信任後，要求對方提供網上理財戶口資料，受害人不虞有詐，提供了網上理財戶口名稱及密碼，惟其後他發現網上理財戶口曾被人多次登入失敗，因對方無保安編碼及答錯保安問題，受害人意識到事件與以往假冒官員騙案相似，於是立即向銀行表示要停用網上理財戶口，及後報警求助，才力保銀行內的金錢不失。
屯門警區重案組高級督察盧潔瑩稱，屯門警區重案組接手跟進案件，經深入調查及分析，成功鎖定一名男子，及確定他並非警務人員，昨日警方於屯門區內一處所，拘捕一名42歲男子，並於其住所檢取與案有關的電話、電話卡、一封屬受害人的信件。警方經調查發現，該封信為疑犯早前於受害人居住的村屋信箱盜取的，相信疑犯透過偷取受害人的信件，從而獲取其個人資料，藉以假冒公職人員行騙。被捕人涉嫌干犯「假冒公職人員」、「企圖以欺騙手段取得財產」及「盜竊」罪，他報稱無業，現正被扣查。