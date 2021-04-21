15間旅行社涉交假單據呃295萬本地遊資助　19人涉嫌詐騙被捕

撰文： 朱雅霜 鄧詠中 陳浠文 最後更新日期： 2021-04-21 17:08

政府聯同旅遊業議會前年12月推出「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，每間本地持牌旅行社每接待一名本地旅客可獲200元資助，上限為20萬元。旅議會去年10月審批資助申請時，根據旅行社提供的消費單據致電相關旅遊巴、餐廳等審核，揭發有旅行社懷疑提供虛假文件呃資助，涉及15間本地小型旅行社提交的16宗申請，涉款共295萬元，其中1宗已獲批5萬元。警方接報調查後，昨（19日）起一連兩日拘捕19人，涉嫌詐騙，包括14名旅行社董事。

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東區警區刑事總督察盧彥霖表示，2019年12月政府推出資助計劃，透過香港旅遊業議會向本地旅行社提供資助，以刺激本地旅遊業的消費活動。在計劃中，旅行社需要舉辦本地旅行團，並要到指定的綠色環保旅遊景點，舉辦後可憑相關的消費單據，例如餐廳、旅遊巴及旅遊保險單據，向旅議會申請資助，旅議會向旅行社就每名旅客資助200元，每間旅行社最多可獲20萬元資助。

盧彥霖指，去年10月旅議會處理審批申請期間，聯絡消費單據相關餐廳、旅遊巴及保險公司，發現部份申領的公司並無相關消費，旅議會懷疑有旅行社在未舉行旅行團的情況下，利用虛假單據向政府申請資助，追查後揭發合共由15間旅行社提交的16宗申請涉及虛假文件，包括旅遊巴、餐廳及旅行社單據，共涉及295萬元，其中1宗已獲批核5萬元，旅議會即時拒絕其餘15宗申請並報案。

警方調查後，昨及今日展開拘捕行動，在全港多個地點拘捕13男6女，抱括14名旅行社董事及5名職員，他們均是本地人，介乎32至83歲，涉嫌詐騙，所以被捕人士正被回留調查。旅行社均是本地小型旅行社，開業2至20年不等，警方正調查涉案旅行社是否有關聯，背後是否有人操控，警方不排除更多人被捕。