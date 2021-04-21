啟德地盤一周三宗奪命工傷　男工被硬物擊中不治

撰文： 魯嘉裕 林振華 余睿菁 最後更新日期： 2021-04-21 19:59

九龍灣發生工業意外，今日（21日）下午4時許，啟德啟福道一個地盤，一名男工人懷疑被硬物擊中昏迷，同事發現報警，傷者被送往伊利沙伯醫院搶救，惟其後證實不治。據了解，涉事地盤為T2主幹路工程地盤，勞工署正派員調查意外。 現場消息指，死者年約40多歲，事發當時一輛吊臀車正吊起一個石屎斗，惟其間車輛突然傾斜，死者被打中重創。數名親友晚上到醫院認屍，有女親友激動痛哭。

消息指，事發地盤為T2主幹路工程地盤，T2主幹路屬六號幹線的中間路段，連接中九龍幹線及將軍澳-藍田隧道。該工程為土木工程拓展署項目，於2019年11月14日展開，承建商為Bouygues Travaux Publics。

勞工處指現正調查今日下午在啟德發生的一宗致命工作意外，意外中一名男子死亡。處方指接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

一周內第三宗奪命工傷

事件為啟德發展區地盤於一周內第3宗奪命工傷，本月14日啟德承豐道33號郵輪碼頭一地盤，一名54歲男工人在吊臂車吊運一批巨型鐵板時鐵鍊突然鬆脫，工人被6塊各重600公斤的鐵板擊中，傷重不治。本月18日，啟德承豐道21至33號一屋苑地盤，一名52歲男工人於地盤高處墮下身亡，經調查後男子為內地來港黑工，警方事後拘捕37歲男分判商。

警方到現場調查。（林振華攝）