停牌南亞漢落馬洲涉駕貨車偷地盤工具　疑與另外4宗案有關

撰文： 劉定安 最後更新日期： 2021-04-23 01:12

警方表示，於4月21日上午約10時，接獲一名市民報案，指有一名形跡可疑男子闖入一處位於警方落馬洲分區的村屋。落馬洲分區人員接報到場，並在案發現場約300米外截停一部正在離開的輕型貨車，人員向車上該名41歲非華裔男司機作出調查，並在該車上發現一些地盤工具，當中包括通風機、磨光機、電鋸、測量工具等。由於該男子並沒持有有效駕駛執照，警方以「爆竊」、「被取消駕駛資格期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者風險保險」等罪名將他拘捕。

邊界警區重案組人員接手案件，經進一步調查後，發現該男子與至少4宗近日發生於落馬洲分區內地盤的「爆竊」及「盜竊」案件有關，車上部分的地盤工具證實為該4宗案件中被偷取的物品，總值約為港幣5.5萬元。

另外，由於該男子涉嫌於干犯其中一宗案件逃走時，亮刀指嚇一名受害人，他同時涉嫌「藏有攻擊性武器」被捕，現正被扣留調查。警方稍後將會以「爆竊」、「盜竊」及「藏有攻擊性武器」等罪名落案起訴該名男子，案件將於今日（4月23日）早上在粉嶺裁判法院提堂。

警方再次呼籲市民，謹記鎖好門窗，同時亦建議地盤應安裝及加強閘門的防盜裝置並啟動保安系統，以免不法之徒有機可乘。同時，如市民於地盤或住宅附近發現任何形跡可疑人士，請馬上報案。