寵物節柴犬涉咬死貓　警拘一男子曾揚言毒狗

撰文： 郭倩雯 彭愷欣 最後更新日期： 2021-04-23 14:13

「香港寵物節2021」日前在灣仔會展舉行，展期最後一日卻發生悲劇，一隻5星期大的小貓「卷卷」被場內一隻柴犬咬死。貓主事後於網上發帖文指，狗主不顧而去。事件連日來引起網民關注，有人疑替卷卷抱不平，揚言已在全港5區放置巧克力來毒殺狗隻。今日（23日）警方拘捕一名男子，涉嫌「妨害公眾安寧」。警方將於今日稍後時間舉行記者會交代案件詳情，屆時《香港01》會進行直播。

網民揚言已落區，放置朱古力毒狗復仇。（Facebook@天下貓貓一樣貓（任意出Post無王管群組））

卷卷的主人Gloria為寵物節商戶攤位的職員，事發當日（4月18日）她帶卷卷一同上班，為方便照顧，於是將牠放在胸前的斜孭袋。Gloria工作時，遇到一對男女狗主，用兩架寵物車載住4隻柴犬，而其中一隻柴犬將塞頭入Gloria胸前的斜孭袋，咬住卷卷頸部不停搖晃，Gloria即時從狗口中搶走卷卷，並即時帶卷卷找會場獸醫，惟發現卷卷因頸骨折斷不治。

梁小姐將愛貓放置在身上的斜孭袋內，以便定時餵奶。

Gloria事後在社交平台發文指責狗主不負責任，發生事後亦不顧而去。而狗主其後發文道歉，指為事件感到內疚，但Gloria卻指狗主「到而家都仲講大話！」事件連日來在多個網上平台持續發酵，引起貓狗主的熱烈討論。有網民疑不滿部份狗主言論，揚言已在本港5區路邊放置「好味嘅朱古力」毒殺狗隻。