警搗北角、九龍城釣魚機賭檔　拘2主持及13賭客

港島總區反三合會行動組今（23日）下午進行代號「逸影」的反罪惡行動，突擊搜查北角和富道74-82號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕一名33歲姓陳本地男子，涉嫌經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另外一名37歲姓劉本地女子，涉嫌在賭博場所內賭博被捕。警方行動中檢獲兩部釣魚機、一批遊戲卡和積分卡及少量賭款。

另外九龍城警區反三合會行動組人員根據線報及調查，今晚8時許突擊搜查銀漢街41號一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，拘捕一名35歲姓陳男子涉嫌經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外6男4女本地人、一名非華裔男子及一名非華裔女子，年齡介乎30至63歲，則涉嫌在賭博場所內賭博被捕，亦同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。警方行動中檢獲兩部釣魚機、4部射擊機及約1,320元現金，所有被捕男女現正被扣留調查。