馬鞍山爆竊匪入屋勒頸案　警拘37歲男　疑單位鎖匙放門邊櫃淪目標

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-25 19:46

馬鞍山恆安邨前日（23日）凌晨發生駭人聽聞入屋爆竊案，一名竊賊潛入恆江樓一單位搜掠，更跳上36歲姓鄺女戶主的床上，向她暴力勒頸及撼頭埋牆，鄺女拼命掙扎，其頸部留血痕，膊頭受傷，賊人無掠走貴重財物離開。警方經調查後，於昨日（24日）在同邨拘捕一名37歲涉案男子。

沙田警區重案組第一隊偵緝督察吳芷盈表示，警方於上周五（23日）接獲報案後經深入調查、分析及翻查大量閉路電視後，鎖定一名涉案男子，並在昨日下午3時在其馬鞍山住所拘捕他，罪名為入屋犯法罪，並在屋內搜獲他犯案時穿着的衣物及一部手提電話。被捕男子37歲姓蕭，報稱任職文員，他與女事主互相不認識，入屋動機是爆竊，他現正被扣留調查。

據悉，疑犯同樣居住在恆安邨，當時被女事主撞破，不排除為逃避警追捕，事敗逃走前取去鎖頭及防盜魚眼鏡等證物。疑犯事前無踩線，而涉案單位大門的「X」記號或是舊有痕跡，疑犯隨機選擇單位犯案，由於涉案單位的鎖匙放在大門旁的櫃上，不排除他取得鎖匙入屋。

事發在上周五凌晨1時許，馬鞍山恆安邨恆江樓一名36歲姓鄺女住戶，赫見一名賊人在其寓所中出現。賊人見被撞破立即襲擊女住戶，乘機逃去。警員到場調查，初步點算並無貴重財物損失，惟失去一個鎖頭、一串鎖匙、一個防盜魚眼鏡及兩個枕頭袋。女事主頭、頸及手受傷，事後由一名女性友人陪同，由救護車送往威爾斯親王醫院治理。



女事主事後接受《香港01》訪問親述事發經過，指於周四（22日）晚9時許回家工作，處理WhatsApp、互聯網客戶訂單等事務，之後倦極而睡，她睡夢中赫見一名賊人在寓所出現：「我仲以為係發夢！」賊人聲稱打劫並騎坐在她身上。

↓爆竊匪入屋勒女戶主頸 頸留血痕膊頭傷↓