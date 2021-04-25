馬鞍山爆竊匪入屋勒頸案　警方拘捕一男子　疑「巡樓」搵目標

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-25 13:02

馬鞍山恆安邨前日（23日）凌晨發生駭人聽聞入屋爆竊案，一名竊賊爆門進入恆江樓一單位搜掠，更跳上36歲姓鄺女戶主的床上，向她暴力勒頸及撼頭埋牆，鄺女拼命掙扎，其頸部留血痕，膊頭受傷，賊人無掠走貴重財物離開。據了解，警方經調查後，於昨日（24日）在馬鞍山區拘捕一名可疑男子，據悉疑犯曾於區內的大廈巡視及踩線，並尋找目標的單位作案。

事發在周五（23日）凌晨凌晨1時許，馬鞍山恆安邨恆江樓一名36歲姓鄺女住戶，赫見一名賊人在其寓所中出現。賊人見被撞破立即襲擊女住戶，乘機逃去。警員到場調查，初步點算並無貴重財物損失，惟失去一個鎖頭、一串鎖匙及一個防盜魚眼鏡。女事主頭及頸受傷，事後由一名女性友人陪同，由救護車送往威爾斯親王醫院治理。



女事主事後接受《香港01》訪問親述事發經過，指於周四（22日）晚9時許回家工作，處理WhatsApp、互聯網客戶訂單等事務，之後倦極而睡，她睡夢中赫見一名賊人在寓所出現：「我仲以為係發夢！」賊人聲稱打劫並騎坐在她身上；事發後，《香港01》記者到恆安邨恆江樓涉事單位視察，發現大門現「X」記號，疑曾被竊匪「踩線」。

↓爆竊匪入屋勒女戶主頸 頸留血痕膊頭傷↓