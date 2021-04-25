北角雙屍命案｜兒子回家揭父母昏迷送院俱亡　警列謀殺及自殺案

撰文： 楊婉婷 林振華 最後更新日期： 2021-04-25 16:04

北角昨日發生八旬老夫婦雙屍命案。兒子回家後揭發83歲父親上吊，85歲母親臥床口吐白沫，兩人昏迷不醒，由救護車送院後證實不治。警方於現場發現一把利刀，未有檢獲遺書，不排除案件有可疑，經一日調查後，今日將案件改列作「謀殺」及「自殺」案。據悉，警方懷疑有人將妻子殺死後再上吊自殺。

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事發於昨晚（24日）7時許，警方接獲一名男子報案，指自己回到堡壘街11至17號偉文大廈的住所後，驚見姓容83歲父親以窗簾繩上吊，昏迷不醒，他立即將父親解下。其後他再發現85歲姓譚母親倒臥床上，口吐白沫，同樣失去知覺。夫婦二人由救護車送院搶救，惜雙雙告不治。

據了解，男死者有腳痛問題，女死者則患有柏金遜症，且行動不便。兩人鶼鰈情深，男死者對老伴向來呵護備至，平日負責打理其日常生活起居，惟近日男死者曾向兒子透露照顧妻子感到吃力，未料到昨日發生悲劇。

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