警旺角觀塘搗非法賭檔拘19人

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-04-28 23:48

旺角警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（28日）下午約2時展開代號「蓄勢」的反非法賭博行動，突擊搜查上海街689至693號一單位，搗破一個非法釣魚機賭場，拘捕一名61歲姓陳本地女子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外兩男兩女介乎19至62歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員檢獲3部射擊遊戲機、一批遊戲卡、讀卡器及約3千元賭款。

另外觀塘警區特別職務隊於區內展開反賭博行動，今午約4時，突擊搜查物華街19至29號一單位，搗破一個非法麻雀賭檔，拘捕一名57歲姓鄺本地女子，涉嫌「經營賭博場所」。另外11女2男介乎48至66歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員檢獲4張電動麻雀枱、8副麻雀、約3,100元賭款及一批賭具。所有被捕人士亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）中進行受禁群組聚集的相關罪行，將被檢控或票控。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守防疫規例，以協助有效控制疫情，警方亦將加大力度，打擊非法活動，同時減低社區傳播風險。