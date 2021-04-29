警清水灣反爆竊行動　海陸空巡邏掃蕩

撰文： 魯嘉裕 陳浩然 最後更新日期： 2021-04-29 23:45

將軍澳警區特遣隊、東九龍機動部隊、警犬隊、水警及飛行服務隊等，今（29日）晚上約7時許，展開海陸空反爆竊行動，警方於清水灣道近柏濤徑一帶，模擬有竊匪於山上匿藏，將軍澳警區指揮官顏鐵誠率領大批警員到場，有警員帶同警犬登上山徑搜索，另外又於馬路設路障截查車輛。飛行服務隊直升機出動，於半空以大光燈照射山上，另外亦動用熱源感應裝置協助搜索。

將軍澳警區指揮官顏鐵誠率大批警員進行搜索。（陳浩然攝）

警方指發現不法份子利用清水灣道一帶茂密叢林的山坡作掩飾，從而進行爆竊等非法活動，有見及此將軍澳警區今日（29日）至5月3日展開一連5天代號為「捲聲」的反爆竊行動，藉此提高居民的警覺性和防罪意識，同時加強警方的應變能力。將軍澳警區聯同政府飛行服務隊、東九龍總區防止罪案辦公室、水警東分區、東九龍機動部隊及警犬隊與區內進行高姿態反爆竊巡邏及掃蕩。

在行動首階段，將軍澳警民關係組及特遣隊人員於檳樃灣村公所舉辦防罪講座，向西貢區撲滅罪行委員會委員、西貢分區委員會委員、村代表、一眾村民及外籍家傭，講解最新罪案趨勢，以及派發閉路電視警示牌、迷你門窗警鐘等紀念品，呼籲居民注意家居安全。東九龍機動部隊和警犬隊人員，在政府飛行服務隊直升機支援下，到區內高危地點進行掃蕩。另外軍裝人員於戰略性位置擺設路障，截查可疑車輛，從而提高阻嚇作用。

將軍澳警區指一向重視區內爆竊情況，為有效打擊相關罪案和保障公眾安全，將繼續與社區維持緊密的溝通，加強警民合作，採取情報主導的方式配合高姿態巡邏，並會不定時與其他部門進行聯合行動從而打擊罪案。警方呼籲市民，如發現有任何違法事項或可疑人，應立刻報警求助，警民合作乃破案關鍵。