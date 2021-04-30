警聯合行動打擊網購騙案　拘69人涉款160萬元　瓦解兩個犯罪集團

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-30 16:38

警方網絡安全及科技罪案調查科聯同毒品調查科進行代號「鐵將」的行動，打擊網上購物騙案，過去兩星期總共拘捕69人，涉款約160萬元。警方相信已成功瓦解兩個犯罪集團。

過去十年，科技罪案的數字逐年攀升。（黃偉民攝）

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組警司張天樂指，警方展開一個代號「鐵將」的行動，目標為打擊網上購物騙案。鑑於過去十年，科技罪案的數字逐年攀升，警方已訂立一系列策略打擊網上購物騙案，包括定期展開代號「鐵將」的執法行動。首輪「鐵將」行動已於今年1月進行，第二輪「鐵將」行動亦已於過去兩星期（4月18至30日）進行。

過去兩星期，網罪科聯同毒品調查科財富調查組及各個警區刑事部，一共拘捕69名疑犯，包括44男25女，年齡介乎16至65歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」及「勒索」，一共偵破329宗網上購物騙案，涉案騙款超過160萬。行動中，探員檢獲手提電話、銀行存摺、提款卡等證物。



被捕69人中，部份屬兩個犯罪集團，其中包括網罪科於4月27日簡述的「網上代辦大嶼山禁區紙騙案」，另一宗則為本地網上購物騙案集團。警方相信行動已成功瓦解兩個犯罪集團。

有關本地網上購物騙案集團，毒品調查科財富調查組高級督察李健芯指，財富調查組於2021年4月19至20日採取拘捕及搜查行動，探員突擊搜查香港各區多個住宅單位，並以「洗黑錢罪」，拘捕21名本地人，包括13男8女，年齡介乎18歲至58歲。被捕人包括傀儡戶口的持有人，以及招攬傀儡銀行戶口的集團骨幹成員。警方在被捕人士的住所搜出37張與案有關的銀行卡及銀行文件。被捕人士有從事保安、髮型師、美容等，亦有人報稱無業。

該犯罪集團開設多個社交媒體或二手購物網的專頁或戶口，聲稱售賣不同類型產品，例如LEGO玩具、情人節鮮花、名牌風筒及吸塵機等，並以價錢低於市價作招徠。當受害人根據指示過數至指定銀行戶口後，賣家便會失去聯絡，受害人亦不會收到任何貨品。如果受害人在專頁留言，留言更會被迅速刪除。

該犯罪集團招攬多名人士提供傀儡銀行戶口，並利用這些戶口收取受害人款項。該集團在2020年10月至2021年3月期間，總共涉嫌欺騙112名市民，並使用25個傀儡戶口，收取總數27萬元騙款。

警方相信有人想「搵快錢」而借出銀行戶口，協助犯罪集團收取網上購物騙案的贓款，而傀儡收取的費用可低至1000至2000元。