屯門10歲女獨自放學回家　升降機內遭非禮　警拘17歲中五生

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-04-30 23:05

本港一個月內接連發生三宗涉及未成年女童的風化案件。其中，屯門前日（28日）揭發有女童放學回家時被人在升降機內非禮，警方接獲報案，指一名10歲女童當日獨自放學回家途中，於屯門欣田邨一部升降機內被一名陌生男子非禮，其家人得悉後向警方報案。屯門警區非常重視案件，案件交由屯門警區刑事部接手調查，經深入調查及情報分析後，鎖定一名涉案男子，並於今日在屯門區拘捕一名17歲青年，他報稱學生，涉嫌非禮，現正被扣留調查。 據了解，被捕青年為中五學生，並非住在欣田邨，由於其學校被借用作香港中學文憑試的考場，故他於當日前往姑媽位於欣田邨的住所以Zoom上課。據知，當時他乘搭升降機離開，到達地下樓層時，發現10歲女童獨自進入升降機。有人疑萌生不軌念頭，竟留在升降機內，待升降機上升時，蹲下並從後用手掃受害女童的小腿。

本月6日發生一宗涉及12歲女童獨留在家後被人入屋非禮案。秀茂坪警區偵緝督察潘崇禮早前交代案情指，安達邨一個單親家庭的12歲中一女童獨留在家，遇無恥雌雄賊恐嚇，揚言通知房署收走其愛犬，強迫女童開門。38歲女疑犯進屋後進行搜掠，47歲男疑犯則將女童按在床上，對她作出嚴重猥褻行為，又用手機錄影過程。警方其後拘捕涉案男女，分別涉嫌爆竊、向16歲以下兒童作出猥褻行為、製作兒童色情物品、藏毒被捕。兩人之後被控各一項爆竊罪。

同月26日，天水圍發生的風化案涉及年僅5歲的女童。案中女童的父母因要工作，故委託女兒同學的媽媽，幫忙接放學及送到天水圍一間補習中心上課，詎料對方僅著女童自行乘搭升降機前往補習中心，結果女童在商場內流連約一小時，被色魔誘騙到公園玩樂，其後再被帶到一個殘廁內非禮，更被要求口交。警方於天水圍區拘捕一名30歲無業男子，涉嫌非禮。

警方呼籲市民應好好照顧年幼子女，切勿讓子女獨自外出或返家，以免匪徒有機可乘。警方同時重申，「非禮」屬嚴重罪行，一經定罪最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。