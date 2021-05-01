警拘5名中學男生　涉闖金舖搶金鏈　下午交代詳情

撰文： 鄧栢良 陳諾希 最後更新日期： 2021-05-01 12:47

警方拘捕5名男童，涉嫌與4月29日一宗搶劫金鏈的案件有關。據了解，5名被捕男童均為中學生。警方將於正午12時在大埔警署舉行記者會交代案情，《香港01》屆時會現場直播。

警方起回兩條被搶去的金鏈。（陳諾希攝）

大埔警區助理指揮官（刑事）警司莊成逸交代案情指，前日（29日）下午，一名賊人假扮顧客進入大埔廣場內一間金舖，聲稱想買金飾。當職員招呼賊人期間，有另一名賊人用同樣方式進入金舖，企圖分散上址職員注意。其後第一名賊人突然搶去正在展示的兩條總值5萬6千元的金鏈，並與第二名賊人同一時間逃走。雖然職員嘗試追截，但終告失敗。

警方接報後，由大埔刑事部人員聯同大埔分區特遣隊隊跟進及追查，確定除了兩名入店搶劫的賊人外，另有三名同黨在金舖外把風。 經過調查後，警方在案發當晚於大埔拘埔3名負責把風的同黨，年齡介乎14至15歲。探員在其中一名被捕人士家中，起回兩條被搶去的金鏈。 警方再於昨日（30日）突擊搜查兩個目標單位，拘捕2名入店搶劫的賊人，年齡分別是15及17歲。5名被捕男童現正扣留調查，案件交由大埔警區刑事支援隊跟進。

莊成逸續指，5名男童來自4間不同中學，現正就讀中二至中五級，5人均是經朋友介紹而相識。警方相信5人並無黑社會背景，亦未受人指使，但犯案前商討及策劃行動。

涉事金舖。（陳諾希攝）

莊成逸表示，這宗案件的被捕人年僅14至17歲，而且是中學生，但他們有預謀、計劃及分工去犯案，反映守法意識薄弱，並抱有僥倖同「搵快錢」心態。警方呼籲青少年切勿以身試法，因盜竊罪一經定罪最高刑罰是10年監禁。