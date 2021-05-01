警勞動節放蛇打擊「白牌車」　拘捕4男司機

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-05-01 19:14

新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員今日（1日）勞動節假期採取執法行動，打擊非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途的行為，派員喬裝於東涌及荃灣乘搭4輛「白牌車」，拘捕3名本地男及一名非華裔男司機。

警方派員到東涌區及荃灣區一帶喬裝乘客，先後被招攬乘坐4輛私家車，分別前往天壇大佛、梅窩、上長沙泳灘及荃灣。當私家車到達目的地時，4名司機分別要求收取2200元、600元及400元車資，警員隨即表露身份，拘捕3名本地男私家車司機及一名非華裔男司機，年齡介乎36至64歲，涉嫌「非法使用汽車作出租或載客取酬用途」及「駕駛時沒有第三者保險」。另外，該名非華裔司機亦涉嫌「沒有許可證而在封閉道路上駕駛」。所有被捕男子現已保釋候查，須於6月中旬向警方報到。所有涉案車輛亦已被扣留作進一步檢驗，警方指涉案私家車均無運輸署發出的客運營業證，其中兩車持有大嶼山封閉道路通行許可證，可在大嶼山封閉道路內行駛。

警方提醒市民和旅客，根據香港法例，非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者均可能失去應有的保障。首次定罪可判罰款5,000元及監禁3個月，再干犯則可處罰一萬元及監禁6個月。而沒有第三者保險，一經定罪，最高可判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等，車輛並且會被吊銷牌照及被扣押。警方呼籲市民切勿租用有關車輛，並將會繼續進行執法行動，市民切勿以身試法。