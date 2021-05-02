逃不過法網　維修工1.3億可卡因藏廢車被捕　警破年內第3宗億元案

撰文： 陳諾希 楊嘉朗 陳浠文 最後更新日期： 2021-05-02 13:06

警方破獲本年度第3宗檢獲過億元的毒品案件。毒品調查科探員根據線報，前日（4月30日）於元朗白沙村一村屋單位外兩輛棄置車輛內，檢獲共100公斤可卡因毒品，市值1.34億元，拘捕一名涉嫌販毒的36歲本地男。警方相信，行動已成功搗截大批毒品流出市面。

警方共檢100公斤可卡因。（陳浠文攝）

毒品調查科（行動）總督察葉秀蘭指，警方根據調查，前日（30日）下午，到元朗白沙村進行執法行動。警員於白沙村村屋外截查一本地男子，並發現有兩輛行車證已過期、報廢私家車停泊在目標男子村屋單位外，探員仔細搜查後，在兩車車尾箱及座位上有多個手提袋，內藏99磚及1膠袋的懷疑可卡因，共重100公斤，市值1.34億元。探員再在單位內發現懷疑毒品包裝工具，相信涉案36歲本地男子負責儲存及分銷工作，以涉嫌販毒拘捕帶署。被捕男子報稱為維修工人，他被暫控一項販運危險藥物罪，案件於明（3日）屯門法院提堂。

警方表示，留意到各地因應全球新型冠狀病毒而產生的出入境限制對毒品市場影響持續，販毒集團再無法利用海陸空遊客偷運毒品入境，改以船運或空運貨物形式走私入境。

利用棄置車輛做掩飾 分批推出市面

毒品調查科（行動）高級警司吳頴詩指，是次案件所檢獲的可卡因利用膠紙及膠袋密封包裝，某部份包裝袋上面仍有水氣，相信經水路走私入境。而早前發現本地販毒集團多租用工廠，或者私人單位作為毒品儲存倉。不過今次案件利用棄置車輛做掩飾，用作存放市值過億元可卡因，警方相信此舉為掩人耳目，方便分批推出市面被截獲的風險減低。

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。