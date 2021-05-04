江湖風暴｜警查葵涌撞車揭流動武器庫檢仿製槍　再度制止黑幫廝殺

撰文： 楊婉婷 王譯揚 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-05-04 19:09

兩黑幫早前因冰毒生意中大額金錢問題起糾紛，醞釀一場腥風血雨，衝突一觸即發，據悉兩黑幫分別是「14K」及「和勝和」。警方針對黑幫的暴力活動，早於上月22日成功搗破其中14K位於尖沙咀區內酒店房的臨時武器庫。至昨日，葵青警區調查一宗撞車案時，憑車Cam影片鎖定不顧而去的私家車及可疑男子，並於附近截獲人車，搜車後檢獲一批武器及爆竊工具，包括仿製槍械及牛肉刀等。警方初步相信該車為流動武器庫，相信行動再度阻止一場黑幫廝殺。據悉，該武器庫屬「和勝和」一派人馬所有。

葵青警區反三合會行動組主管陳尚澧偵緝督察表示，昨日（3日）下午4時許，市民報案指他早前將私家車停泊於葵涌新葵街，取車時發現其私家車有劃痕，懷疑被車輛撞毀。人員到場作出調查，在涉事車輛的行車紀錄儀影片中，鎖定一名中國籍男子及一輛車輛，懷疑有人撞車後不顧而去。人員在附近搜查後，發現一輛停泊路邊的私家車，懷疑與案有關。人員亦在撞車意外地點外相距55米處，發現一名男子與行車紀錄儀影片中的外型樣貌脗合，隨即將他截停盤問，在其身上發現一條車匙，調查後發現車匙與疑與案中停泊路邊的私家車有關。

人員搜查該車輛後，在車上司機及乘客位置及車尾箱，檢獲大批武器及爆竊工具，包括一支黑色仿製槍械、4把長約40厘米牛肉刀、4支長約60厘米長鐵通、小量手套、帽及兩個未有登記的車牌。警方亦發現私家車掛上的車牌與車輛底盤號碼並不符合，初步調查相信車輛套上假牌。

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人員隨即拘捕一名43歲姓黃男子，他有黑社會背景，他涉嫌「藏有仿製槍械」、「藏有攻擊性武器」、「藏有工具可作非法用途」、「交通意外後不顧而去」，「無牌駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及「行駛虛假文書」被捕。被捕男子現正被扣留調查。

根據情報顯示，早前有兩個區外黑幫團伙因為金錢糾紛，醞釀一場黑幫械鬥。其中一方使用車輛儲存大量的武器，以作打鬥之用。警方相信，今次拘捕相信制止一場黑幫械鬥，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。警方強調，警方打擊三合會活動及所有涉及三合會的嚴重傷人案件，會主動介入偵查及採取情報主導跟進。