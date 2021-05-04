販毒集團租東涌高級屋苑作毒窟　警檢600萬元毒品拘17歲女

撰文： 楊婉婷 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-05-04 20:31

販毒集團租用東涌高級屋苑作毒窟，並招攬17歲少女包裝毒品及派貨。新界南總區反三會行動組經調查後，於屋苑截查一名17歲少女，在屋苑一單位檢獲毒品及包裝工具，其後人員到女子位於彩雲邨的寓所搜查，亦檢獲大量毒品。行動中，警方共檢獲超過10公斤的毒品，市值逾600萬港元，並拘捕該名17歲少女。

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新界南總區反三會行動組人員根據線報及經深入調查後，發現東涌迎康街一個私人屋苑單位被販毒團伙利用作存放毒品的地方。昨日（3日）晚上約7時半，於上述屋苑進行一個反毒品行動，截查一名17歲姓譚本地少女，從該少女手持的膠袋搜出約21個裝有約共重230多克的冰毒、K仔等，人員以販毒罪名將她拘捕。

行動中，人員在該少女身上搜出鎖匙。經調查後，確認這些鎖匙分別屬於上述私人屋苑內的一個單位。警方前往該單位搜查，檢獲總重量超過2.5公斤的冰毒、K 仔、可卡因、海洛英、大麻及搖頭丸等毒品，亦有大量的毒品包裝工具，包括膠袋、封口機、電子磅等。人員亦發現毒販利用水鞋隠藏毒品，毒品經包裝後會放入水鞋內，以圖掩人耳目。其後，人員前往被捕人位於彩雲邨的寓所，檢獲總重量逾7.5公斤的冰毒及K仔。

行動中，人員共檢獲超過10公斤的毒品，市值逾600萬港元。被捕少女17歲，報稱無業，負責包裝及派貨，目前被警方扣查。警方的行動仍然在進行中，不排除會進一步拘捕其他人士。據了解，集團運作個多月，並租用上述私人屋苑單位約1個月。

新界南總區刑事總部姚永勤警司表示，警方留意到犯罪團伙利用東涌一個高級私人屋苑作販毒之用，單位亦無任何傢俱，警方相信犯罪團伙利用屋苑掩人耳目。犯罪團伙亦利用年輕人販毒，案中被捕人士只有17歲，年輕人抱「搵快錢」的心態，在沒有深思熟慮的情況下作出嚴重行為。警方強調，販毒為嚴重罪行，一經定罪最高可罰款500萬元及終身監禁。