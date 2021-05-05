旺角廣東道住宅大廈起火　多人走避上天台

凌晨零時許，當局接獲多名市民報案，指旺角太子廣東道1184至1186號一幢住宅大廈發生火警。消防接報到場發現有冒煙及火，遂拖喉上樓灌救，同時派員登樓協助居民疏散。據了解，上址有近20名居民，在消防到場前自行疏散到天台暫避；消防則協助10多名居民到地面安全位置。

現場可見，天台不斷有煙冒出。消防同時架起鋼梯、救護員則在地面戒備。現場消息稱，上址唐二樓一單位閉門失火，有兩名女住客疑吸入濃煙不適，登上救護車即場治理後，拒絕送院。至於住在失火單位對面的住客指，由於火勢猛烈，其鐵閘亦熱到變形未能開啟逃生，需要等到消防員到場撬門才能逃走。