前救生員偽造警員身份證求診無付款被捕　揭藏逾20市民身份證副本

撰文： 魯嘉裕 余睿菁 最後更新日期： 2021-05-05 21:28

一名29歲男子涉嫌以一名警員的個人資料偽造身份證，多次到診所求診，至上月一次求診未有付款便離開。警方追查揭發事件拘捕疑人，並檢獲20多張屬其他市民的身份證副本，警方指被捕男子曾任救生員，曾多次虛報個人資料企圖隱藏自己身份。

油尖警區重案組第二隊督察傅皓成表示，一名男子於去年8月帶同一張偽造身份證，到尖沙咀一間診所登記，而該張身份證的資料屬於一名現役警員。該名男子一直以警員身份求診，其間有付款，直至上月12日，該名男子再到診所求診，於治療後未有付款就離開。1油尖警區重案組第二隊接報後跟進調查，鎖定一名29歲男子，並於昨日以涉嫌「使用虛假文書」及「不付款而離去」將目標男子拘捕。

傅皓成又表示調查發現被捕男子曾任救生員，相信他透過自己職務便利盜取他人個人資料，並多次虛報個人資料企圖隱藏自己身份，包括去年6月，以虛假地址於運輸署登記自己車輛。行動中警方檢獲印有涉事警員個人資料的醫療報告，傅皓成指不排除男子是透過其工作不法盜取，另外亦檢獲20多張屬其他市民的身份證副本，警方不排除男子企圖用他人身份作違法事情。

傅皓成表示調查發現被捕男子曾任救生員，相信他透過自己職務便利盜取他人個人資料。（余睿菁攝）

警方表示，使用虛假文書屬嚴重罪行，一經定罪最高可監禁14年。警方對盜取他人個人資料作不法用途的行為不會故息及會嚴厲打擊，呼籲市民如懷疑個人資料外泄或被人用作不法用途應報警求助。