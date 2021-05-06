最古老郵局｜赤柱郵局遭城巴撞　職員今維修　市民取樣本瓶摸門釘

屬二級歷史建築的赤柱郵政局，昨日（5日）被一輛城巴撞毀屋頂及木門。至今（6日）早上約9時，郵政及建築署的職員到場視察，有工人到場初步維修屋頂及木門，現場有一條白色柱遭撞倒，至於附有英皇佐治六世標記的鑄鐵郵箱則沒有受損。

因意外赤柱郵政局今日暫停服務，門外貼告示指因昨晚發生交通意外，當局進行全面檢查及緊急維修，籲市民可到淺水灣郵政局。有市民今早到場領取病毒測試樣本瓶，不少人都摸門釘。有當區居民指：「赤柱郵局每日都派長龍，因為每日得70個樣本包！」另有居民指工作需要檢測，今日無法取樣本瓶檢測。就事件《香港01》已向郵政及城巴查詢。