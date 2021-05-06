「光城者」成員爆竊學校斷正　住所藏港獨物品　7人被國安處拘捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-06 12:48

組織「光城者」今（6日）晨於Facebook出帖文指有成員疑涉國安法被捕，現正被警方拘留，已有律師前往了解。據了解，因有「光城者」成員爆竊學校被保安斷正報案，警方及後搜屋時發現一批涉及港獨的物品，於是拘捕了7名成員，包括「光城者」發言人阮嘉謙。《香港01》正就事件向警方查詢。

消息指，昨日（5日）清晨時份，有4名男子潛入將軍澳一學校，保安發現後報警。警方接報到場調查，其後並到涉案人家中搜查，發現屋內有一批疑涉及港獨的物品，拘捕了4名欲爆竊的男子，經調查後發現他們為「光城者」成員，警方之後再拘捕了另外3名懷疑涉案的「光城者」成員，案件中共拘捕了7人，涉嫌違國安法。

油尖旺區議員林兆彬在Facebook表示，今早接到求助有警隊國安處上門拘捕年輕人，詳情未能透露，但在留言確認涉及「光城者」。

組織「光城者」今（6日）晨於Facebook出帖文指有成員疑涉國安法被捕，現正被警方拘留，已有律師前往了解。

「光城者」成立於成員主要為學生，自稱是由「一班革命殘火所組成的組織。」今年1月31日，「光城者」成員在旺角擺街站時，突然被數十警員由兩邊包炒，並拉起封鎖線，指他們有機會干犯《國安法》。成員向警方展示刊物談論法國大革命，警員其後票控他們違犯第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，發出5000元定額罰款告票。