警新界南打擊貨車違例　三日拘6司機票控221人　扣查42輛貨車

新界南總區交通執行及管制組展開代號「捷風（AIRCHAIN）」打擊貨車違例行動，一連三日（5月4至6日）扣查42輛貨車，並拘捕6名（28至42歲）男司機，當中包括5月6日行動期間，一輛輕型貨車於葵涌大連排道橫越雙白線及於行人路上行駛，37歲男司機涉嫌「危險駕駛」被捕；另5名男司機被截查時，則被發現為通緝人士。全部交由新界南總區交通部執行及管制組跟進。

此外，警方向221名貨車司機發出定額罰款通知書，他們分涉「超速」、「切雙白線」、「載貨不穩固」、「在限制區上落貨」及「未有按法例要求於懸出的負載物後端掛上一塊紅旗」等交通違例事項；亦截查多輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的貨車，其中42輛涉及嚴重殘缺的貨車已被扣查，亦向12名貨車司機發出欠妥車輛報告，將向有關司機及車主發出傳票。