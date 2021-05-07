秀茂坪男子涉連環非禮10名女中學生　22歲色狼被捕

撰文： 黃偉民 陳諾希 最後更新日期： 2021-05-07 11:54

秀茂坪22歲色狼疑專門挑選身穿校服裙的女中學生，涉10宗非禮案被捕。前日（5日）警方接獲報案，指2名女學生在放學後，經過順天邨天橋，被一名男子非禮，該名男子犯案後立即逃離現場。2名學生向家長及老師講述事件，及後經警民關係組學校聯絡主任報案，案件轉交秀茂坪區刑事調查隊第五隊跟進。

警方檢走被捕男子部分衣物。（黃偉民攝）

秀茂坪警區刑事調查隊第五隊主管督察譚樂恩表示，經過深入調查，警員成功鎖定疑犯身份，並於昨（6日）拘捕一名22歲中國籍男子，並檢走部分衣物，他報稱從事餐飲業。該名男子現正被警方通宵扣留調查。調查後發現，被捕男子涉連環非禮10名15至16歲女中學生。而他在作案時均於放學時間接近女學生，尾隨後再撫摸女生大腿等部位後逃去。警方相信被捕人專門挑選身穿校服裙的中學生，並活躍於順天邨及秀茂坪商場一帶。

警方呼籲，任何人如果曾經或者懷疑自己遇到同樣事件，可致電3661 6250與秀茂坪警區刑事調查隊第五隊聯絡，譚樂恩續提醒市民如果遇到任何緊急情況，應盡快報警求助。譚強調，性罪行案件一向受警隊高度關注，警隊將會全力緝兇，絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及檢控。