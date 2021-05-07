入境破5年最大黑工集團　首揭速遞送假證　拘27人包括骨幹

撰文： 魯嘉裕 黃偉民 最後更新日期： 2021-05-07 19:29

入境處於2019底進行代號「獵途」行動，搗破近5年最大規模非法勞工偽造身份證集團，拘捕27人包括3名骨幹內地人士及16名內地黑工。入境處指，集團為內地黑工提供一條龍服務，包括來港培訓求職、提供住宿及偽造假身份證，當中集團於內地工場偽造假證後，放於利是封內扮作普通郵件速遞到港。

入境處搗破近5年最大規模非法勞工偽造身份證集團，拘捕27人。（黃偉民攝）

助理首席入境事務主任劉永基表示，入境處於2019年12月接獲線報，指於一跨境速遞公司貨車的兩個郵寄文件內，發現內藏紅色利是封，以紙巾包裹3張偽造香港身份證，入境處經調查及部署，鎖定深水埗及北角2個寄送地址，派員喬裝速遞員，到有關地址進行派件及監控。劉永基指集團行事小心，多次要求改派送地址，包括提議於快餐店收件，又曾臨時要求取消送件，稱會自行門市領取。入境處人員採取突擊行動搜查21個地址，包括13個住址及8個黑工場所，其中於深水埗及北角2地址拘捕多名逾期居留人士，及檢獲13張偽造身份證，又於手機發現27張偽造身份證影像或副本，以及關於黑工工作及報酬的手機訊息。

行動中拘捕12男15女介乎30至71歲，當中19名內地人包括3名集團骨幹成員及16名黑工，另外8名港人包括2名僱主及涉轉讓身份證資料的人士。其中1名56歲女骨幹成員，因串謀製造虛假文書、管有偽造香港身份證、管有虛假文書及違反逗留條件，先後被判監16個月及15個月，另外2名分別29及35歲男骨幹成員早前因串謀轉讓偽造香港身份證、管有偽造香港身份證及違反逗留條件被判因32個月。另外被捕24人，17名早前因串謀使用及管有偽造香港身份證、違反逗留條件，最高被判囚15個月。

劉永基指，集團運作約半年，以手機程式招攬黑工，每位收取1.8萬元介紹費，來港後先繳一半，當覓得工作後再繳交餘額，及每月再需收取1500元住宿費，主要安排他們於租金便宜的唐樓單位作宿舍，涉及收益約80萬。另外，集團將黑工的相片及個人資料傳送回內地偽證工場，偽造假證後再速遞送港。集團亦會應內地人背景為他們求職，場所包括洗碗、廚房、洗衣工場雜工等，又會替其培訓廣東話及虛構假履歷。

案件亦為入境處首次發現以速遞公司運送假證，劉永基指過往偽造假證集團多會親身將假證送到香港，案中假證質素差劣，如市民以新一代智能身份證作對比得輕易分辨真偽。另外是次案件中發現假證郵件的寄送人為同一名內地居民，處方亦已將資料交內地執法部門作調查。

劉永基指任何人使用或管有偽造香港居民身份證，一經定罪最高可罰款10萬及判監10年；另外旅客未經準許不可從事任何工作，違者可被罰款5萬及監禁2年。劉永基呼籲僱主切勿聘用不合法員工，一經定罪可被監禁3年及罰款35萬，市民如於招聘有懷疑，可聯絡入境處。