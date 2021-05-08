警「勇爵」反罪惡行動　搗牛頭角觀塘無牌酒吧　合共拘捕18人

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-08 08:27

警方展開代號「勇爵」的反罪惡行動，昨晚（7日）警員突擊搜查觀塘開源道一個工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧，拘捕3名男子包括男負責人。行動中，警方檢獲50支餐酒、600罐啤酒等物品；另外，警方今（8日）凌晨突擊搜查牛頭角偉業街一商業大廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，拘捕酒吧男負責人及9男5女客人，警方檢獲約460罐啤酒及78瓶烈酒。

觀塘警區反三合會行動組聯同東九龍總區機動部隊人員，昨晚（5月7日）展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動，突擊搜查觀塘開源道47號一個工廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警方一共檢獲50支餐酒、600罐啤酒、5部電視、1部飛鏢機及1部卡拉OK機。檢獲的酒類飲品共值約5萬元。

行動中，一名35歲姓夏男負責人涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，該單位內2名32歲及33歲的男子，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。該3名被捕男子現正被扣留調查。

警方指，疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民為人為己，嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務場所嚴格遵從有關規例的要求，並會果斷對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。

另外，東九龍總區反三合會行動組及將軍澳反三合會行動組，聯同機動部隊人員今日（5月8日）凌晨時份展開代號「勇爵」（BRAVEDUKE）的反罪惡行動。人員根據線報及經深入調查後，突擊搜查牛頭角偉業街93號一個商業大廈單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警員檢獲約460罐啤酒及78瓶烈酒，總值約3.2萬元。

行動中，一名44歲酒吧男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，該單位內共9男5女，年齡介乎26至44歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方指，將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2千元，呼籲市民切勿以身試法。