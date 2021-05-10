警觀塘查禁錮案搗地下賭檔　一男逃走墮樓重傷　拘10男女涉聚賭

撰文： 邵沛琳 蔡正邦 最後更新日期： 2021-05-10 20:05

今（10日）早上11時許，警方接獲報案指，觀塘道官塘工業中心1期一單位有女子被非法禁錮，警員接報到場調查破門之際，同幢大廈有一名男子墮樓受傷獲送院治理。警員入屋後於涉案單位內發現10名男女，場內設有德州撲克等賭具及隔音設施，該10男女分別涉嫌經營賭博場所、在賭博場所內賭博及違反限聚令等被捕。消息指，警方正向其中一名被捕女子了解是否存在非法禁錮事件、同時調查墮樓男子的身份及為何逃避墮樓，觀塘警區反三合會行動組接手調查。

事發於今（10日）早上11時47分，警方接獲一男子報案指，觀塘觀塘道472-484號官塘工業中心1期2樓一單位，發生非法禁錮事件，要求警方調查。警員接報到場，東九龍衝鋒隊警員持盾牌按址上樓調查、另派員在地下進行監察，留意可疑人。現場消息指，2樓一個單位無人應門，警員在門外拍門亮久無反應後，於是通知消防協助準備爆門入內調查，相隔約16分鐘，至中午約12時03分，警方又接獲現場廠廈有一名男子從高處墮下，他跌墮行人路受傷，傷勢不輕，由救護車送伊利沙伯醫院治理，據報因傷及頭部，需進行腦部手術。現場地面遺有血跡及一隻白色鞋，警方封鎖一帶行人路調查。墮樓男子47歲姓游。

稍後，警員在單位內發現一些賭具及8男2女，懷疑是一個非法賭檔，不排除該賭檔經營網上百家樂。經調查後，單位內一名24歲姓田男負責人涉嫌「經營賭博場所」被捕；另外7名本地男子及2名本地女子，年齡介乎18至31歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，所有被捕人士同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

現場消息指，警方盤查其中一名被捕女子，了解她是否早前通知朋友透露被人非法禁錮上址及遭人強迫吸毒的情況。警員於單位內發現德州撲克等賭具及隔音設施。消息指，警方在破門期間，不排除有人為逃避而攀窗失足墮樓，警方正調查墮樓者身份及逃走原因。