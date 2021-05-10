警觀塘查非法禁錮案搗地下賭檔　一男子墮樓受傷　拘10男女涉聚賭

撰文： 邵沛琳 蔡正邦 最後更新日期： 2021-05-10 16:45

今（10日）早上11時許，警方接獲報案指，觀塘道官塘工業中心1期一單位有人被非法禁錮及藏毒，警員接報到場調查期間，同幢大廈有一名男子墮樓受傷，他清醒送院治理。之後，警員於涉案單位內外發現8男2女，場內設有德州撲克等賭具及隔音設施，該10男女涉嫌非法聚賭、違反限聚令及阻差辦公被捕。消息指，其中一名被捕女子早前向朋友透露，她被人非法禁錮及被迫吸毒，朋友聞訊代為報警。警方正調查墮樓男子的身份及是否與非法聚賭案件有關。

事發於今（10日）早上11時47分，警方接獲報案指，觀塘觀塘道472-484號官塘工業中心1期2樓一單位，發生非法禁錮事件及藏有毒品，要求警方調查。警員接報到場，一隊警員持盾牌按址上樓調查、另一隊人則在地下監視情況。現場消息指，單位無人應門，警員在門外調查期間，相隔約16分鐘，至中午約12時03分，現場廠廈發現有一名男子由高處墮下，他跌墮行人路受傷及咀部流血，但清醒由救護車送伊利沙伯醫院治理。現場地面遺有血跡及一隻白色鞋，警方封鎖一帶行人路調查。

稍後，消防員奉召到埸協助爆門，警員在單位內發現一些賭具及8男1女，懷疑非法聚賭被捕。警員又在於單位外附近另拘捕1名女子協助調查。現場消息指，於單位外被捕的女子，早前曾向朋友透露她被人非法禁錮上址、遭人強迫吸毒，朋友聞訊代為報警，之後她趁亂逃出單位外。警員於單位內發現德州撲克等賭具及隔音設施，而涉案的10名男女（年約30歲至50歲）涉嫌非法聚賭、違反限聚令及阻差辦公被捕。消息指，不排除墮樓的47歲男子與案件有關，警方正調查墮樓者身份及是否與非法賭擋有關。