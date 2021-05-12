持續更新｜蔡展鵬涉光顧無牌按摩店　鄧炳強將見傳媒

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-12 16:24

香港警務處國家安全處首任處長、警務處高級助理處長蔡展鵬，因涉光顧無牌按摩店，現正休假接受調查。今（12日）早開始灣仔警總外有大批傳媒等候。消息指，警務處處長鄧炳強將於下午5時半就事件見傳媒。消息指，蔡展鵬將不會留任現有崗位。

【1515】消息指，蔡展鵬將不會留任現有崗位。

據了解，警方一個多月前進行掃黃行動期間，搜查一間無牌按摩店，蔡展鵬疑為其中一名顧客，他事後休假，接受調查。據悉，光顧無牌按摩店或不構成刑事罪行，但蔡展鵬的行為可能影響警隊聲譽及形象，或要面對紀律聆訊。

蔡展鵬屬未來「一哥」大熱。他於1995年加入警隊，任職督察；2014年晉升為高級警司，在保安部擔任單位指揮官；2017年6月，晉升為總警司，出任保安部副主管；2019年1月，擢升為助理處長，執掌保安部；2020年7月，進一步擢升為警務處高級助理處長，成為首任國家安全處處長。

蔡展鵬擁社會科學學士學位，並修畢人權法及公共政策與管理兩個碩士學位，多次遠赴內地和海外受訓，備受警隊栽培。2020年，蔡獲頒授香港警察卓越獎章。他亦是被美國制裁的官員之一。其後於今年3月，蔡展鵬向恒生銀行還清火炭豪宅御龍山單位按揭。