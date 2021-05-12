行山客私家車泊掃管笏村被鎖　拒付開鎖費遭鐵通毆打　警拘3村霸

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-12 16:54

屯門掃管笏村有村霸擅自鎖行山人士私家車以索取開鎖費，上月一名男子拒絕交付開鎖費後，被4名男子持鐵通打至頭破血流，警方於今日（12日）拘捕3名男子，涉嫌「有意圖嚴重傷人」及「刑事恐嚇」罪。案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

屯門警區重案組高級督察蔡翹暉稱，上月18日受害人駕車載同妻子及兩名分別3歲及7歲的兒子，前往被稱為「香港千島湖」的大欖涌水塘行山，期間他將私家車停泊在掃管笏村一爛地便前往行山。行山完畢後他前往取車時，發現車轆被鎖上，車頭擋風玻璃放有寫上電話號碼的字條，受害人於是聯絡有關人士。致電後一名男子出現，要求受害人支付300元的解鎖費，受害人拒絕後遭4名手持鐵通的男子恐嚇，更當著受害人太太及兩名兒子面以鐵通毆打受害人，導致他頭破血流，全身多處有傷，受害人太太見狀交付300元的解鎖費，犯人逃去無蹤，而受害人回家後報警求助。

蔡翹暉表示，警方經深入調查及情報分析後，鎖定3名住在案發現場附近的男子，並於今日將他們拘捕，罪名為「有意圖嚴重傷人」及「刑事恐嚇」。3名被捕男子年齡介乎為40至70歲，分別報稱為公司老闆、維修工人及建築工人。案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

過去一年接獲8宗涉及掃管笏村泊車爭執報案

蔡翹暉表示，過去一年共接獲8宗報案，涉及於掃管笏村內因泊車引起爭執的問題，大部份報案人不滿私家車被人上鎖、泊車費忽然增加等，惟受害人因涉及的金額不大、怕麻煩等原因而拒絕協助警方追查。