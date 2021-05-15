警「勇爵」行動搗酒吧、賭檔及派對房間　14男女被捕多人被票控

東九龍總區刑事部聯同機動部隊，周五（14日）晚展開代號「勇爵」反罪惡行動，在新蒲崗大友街2至4號一大廈單位，搗破懷疑無牌酒吧。2名分別21歲及19歲的男女負責人，同涉「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；2名分別22歲及23歲男女，則涉「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們和另外3男3女（20至25歲），亦涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。所有被捕人士正被扣留調查。

另外，秀茂坪警區反三合會行動組及情報組人員，昨晚（14日）亦相同代號行動，在觀塘雲漢街一地舖，搗破懷疑非法賭檔。姓梁（43歲）男子，涉嫌「管理賭博場所」被捕；該名男子連同另外8名女子（33至58歲），亦涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被票控。