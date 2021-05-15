警破詐騙集團凍結2,450萬元犯罪得益　主腦夫婦、傀儡等11人被捕

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-05-15 17:32

15名受害人誤墮網上情緣、電話騙案及投資騙案，總共損失約830萬元。警方昨日（14日）展開行動，以涉嫌干犯「串謀詐騙」及洗黑錢罪拘捕11人，當中包括詐騙集團的主腦夫婦，並凍結約2,450萬元犯罪得益。

（黃偉民攝）

毒品調查科財富調查組署理警司張恒暉交代案情指，警方於5月14日針對一個跨國詐騙及洗黑錢集團進行拘捕及搜查行動，並拘捕11人。2020年10月至2021年2月期間，有15名受害人分別墮入網上情緣、電話騙案及投資騙案，並聽從騙徒指示將金錢存入指定戶口，總共損失830萬元。詐騙集團收款後，隨即轉帳至一對相信是集團主腦夫婦的銀行戶口。

警方昨日（14日）突擊搜查港九新界多個地方，以涉嫌干犯「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」 罪，拘捕6男5女，年齡介乎22歲至57歲，當中包括集團主腦夫婦，50歲丈夫報稱無業，51歲妻子則為主婦，她主要負責收取騙款。一名25歲本地男子則負責招攬、收買傀儡戶口，供詐騙集團收取騙款及洗黑錢之用。

其餘被捕人為傀儡戶口持有人，他們各不認識，在開設銀行戶口之後，便收取數千元將戶口借出或賣予詐騙集團作收款及洗黑錢之用。他們報稱從事送貨員、保安、廚師、學生，甚或無業。警方相信被捕人因經濟困難，故借出銀行戶口予詐騙集團以獲取金錢。

警方相信涉案詐騙集團夫婦除收取15名受害人的騙款外，亦收取其他受害人的騙款，行動中檢獲大量銀行卡及銀行文件，相信該對夫婦利用銀行卡收取騙款。警方總共凍結2,450萬元犯罪得益。而15名受害人分別為9男6女，年齡介乎18至90歲，當中8個為外地人士，並在外國被騙，另外7個為本地人士，因此警方相信這是一個跨國的詐騙集團。當中單一最大損失為231萬元，受害人為墮入電話騙案。