粉嶺斬人血案　借宿漢浴血跑100米求助　疑兇報警

撰文： 彭愷欣 鄧詠中 林振華 最後更新日期： 2021-05-16 23:36

粉嶺今午（16日）發生傷人案，兩名前安老院院友於一個唐樓單位內起衝突，其中一人情緒失控，擸菜刀猛然劈向對方頭部，導致其額頭受傷。男事主浴血狂奔近百米，向店舖求救。疑兇事後驚覺自己犯下血案，亦報警自首，涉嫌傷人被捕。 據了解，傷者及疑兇兩人皆為一間安老院的前院友，疑兇早前獲社工安排入住上址單位，而傷者則因無家可歸，昨日向安老院職員求助，獲安排到該單位借宿一宵，未料到兩人今午因瑣事起爭執，繼而引發血案。

現場留下大灘鮮血及染血紙巾。（林振華攝）

據了解，64歲姓石男事主及45歲姓周男疑兇，兩人均是一間安老院的前院友，兩人互相認識，但不算太熟。周於上月8日離開該安老院後，獲社工安排搬進聯昌街53號寶昌大樓一個單位，單位本身並非安老院舍。而石近日因無地方住，昨日碰巧遇上該安老院的職員，傾訴苦況，職員聞悉後安排石到該單位借宿一宵。

據悉，兩人於今午2時許，在單位內因瑣事發生爭執。周突然情緒失控，衝入廚房取來一把菜刀，不由分說便向石的頭部狂斬兩刀。石滿頭鮮血，負傷逃離現場，跑至約100米外、斜對面的和泰街55號泰昌樓一店舖求助。而周傷人後，疑驚覺自己犯下血案，於是離開單位並下樓報警自首，警方到場時他未有反抗，被當場拘捕帶走。據了解，周有精神病紀錄。

石額頭受傷，清醒由救護車送院。案件交由大埔警區刑事調查隊第四隊跟進，現場留下大灘鮮血及染血紙巾。