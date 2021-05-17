黃店「桔梗」去年12月涉藏械案　2負責人被預約明日旺角警署拘捕

撰文： 馮國良 最後更新日期： 2021-05-17 13:44

旺角砵蘭街黃店食肆「桔梗」去年12月被警方突擊巡查，在店內發現伸縮棍、頭盔等物品，2名男負責人涉嫌「管有違禁武器」及「藏有工具可作非法用途」被捕及「踢保」。事隔5個月，「桔梗」fb專頁今（17）午表示，負責人收到警方電話預約，明天到旺角警署落案拘捕，強調沒有新證據證明警方檢取的物品屬於店舖負責人或店舖。「桔梗」總店職員指對fb專頁聲明沒有補充。

警方帶走2名男子調查。（劉定安攝）

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事發於去年12月4日，旺角警區採取反罪惡行動，巡查旺角區一帶地舖及樓上酒吧或酒牌食肆，確保遵從限聚令。巡查酒牌處所期間，於砵蘭街160號「桔梗」內逗留4小時，發現1支懷疑伸縮棍、15個頭盔、1個盾牌、15個防毒面罩及2件反光背心、3個護目鏡及一些印有標語的橫額。

兩名分別為25歲姓沈及29歲姓王男子涉嫌「管有違禁武器」及「藏有工具可作非法用途」被捕，後獲准保釋候查。獲保釋的桔梗負責人王鴻軒曾在記招上表示，警員搜出的是一些不屬於餐廳、亦無人認領的背囊。警員要求他們拆開檢查，發現裝有頭盔、防護裝備、反光衣及一支伸縮警棍，由於物品無人認領，二人被捕。

事隔5個月，「桔梗」fb專頁今（17）午宣布負責人收到警方電話預約，明天到旺角警署落案拘捕。帖文指出本年2月時兩名負責人已就有關案件「踢保」，並和交出店內閉路電視，強調沒有新證據證明警方檢取的物品屬於店舖負責人或店舖，形容警方行動「無理」，對此深感遺憾。

食客翁先生專程到旺角光顧「桔梗」支持，他表示「不嬲都有（打壓黃色經濟圈），食野係唔犯法㗎嘛，盡量去食多啲想食嘅舖頭。」指如果上庭，會留意審訊內容。