20歲鐵騎士無掛P牌　自炒後叫女乘客走先　涉3宗罪被捕

撰文： 朱雅霜 最後更新日期： 2021-05-17 23:17

一輛電單車昨午（16日）於八鄉荃錦公路失事，20歲司機自行報警，受傷送院，惟其後自稱目擊者在網上「踢爆」意外中還有一名女乘客。警方經進一步調查後，人員發現該名司機持有電單車類別的暫准駕駛執照，涉嫌違反該執照的條件，接載一名19歲女乘客及沒有展示「P」牌，並向警方虛報獨自駕駛電單車失控引致交通意外。人員遂於今日在元朗區拘捕涉案司機，涉嫌「不小心駕駛」、「違反暫准駕駛執照條件」及「誤導警務人員」。被捕男子現正被扣留調查，案件交由元朗警區刑事調查隊第九隊跟進。

警方稱，昨日（16日）下午約1時30分接獲一名20歲姓歐陽男司機報案，指他獨自駕駛電單車沿荃錦公路往元朗方向行駛，至石崗村對開時因避開狗隻而失控倒地受傷。人員接報到場，該名司機手腳受傷，清醒被送往博愛醫院治理。案件當時列作交通意外-有人受傷，由新界北總區交通意外調查組跟進。

至昨晚，有網民在Facebook群組發帖，「踢爆」該宗意外不只男司機一名傷者，涉事電單車上，另有一名身穿白衫的女乘客。由網上圖片可見，該名女子膝蓋嚴重擦傷。據悉，發帖的網民當時在現場，並曾詢問涉事司機是否需要報警，對方卻表示「等條女走咗先」。警方經深入調查後，亦發現案件有內情，最終將男司機拘捕。

警方呼籲任何市民目擊意外發生或有資料提供，請致電3661 4780與調查人員聯絡。