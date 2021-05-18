粵港聯合打擊偷運人蛇及賣淫行動　約30人被捕

撰文： 彭愷欣 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-05-18 15:43

香港警方、入境處與廣東相關部門展開聯合打擊偷運人蛇及賣淫行動，拘捕約30人，檢獲一批證物。警方及入境處將於今日（18日）下午3點舉辦記者會，交代行動詳情，屆時《香港01》將進行直播。

駕雲行動：打撃偷運人蛇集團及本地賣淫集團

有組織罪案及三合會調查科高級警司何振東稱，受疫情影響，本港收窄入境限制，警方發現非法來港從事性工作的人數有上升，相信有人為了避過檢疫隔離，以非法途徑進入香港有關。警方於是展開情報分析及調查，派員喬裝搜集證據，成功鎖定一個偷運人蛇集團及數個與其有連繫的本地賣淫集團。

本地的賣淫集團會先透過不法份子作中間人，在內地招募性工作者，然後透過人蛇集團安排人蛇以水路偷渡入境香港，心蛇於廣東省某些城市，包括東莞、珠海、江門等，登上由集團成員駕駛的快艇，偷渡至香港水域，並於東涌及屯門一帶上岸。其後人蛇集團成員會安排車輛接送他們往全港各區，交給本地的賣淫集團。人蛇集團會向每位人蛇收取人民幣約1萬至1.5萬元作偷渡費。 以警方調查所見，該集團已運作數月，以每個月安排90人來港，相信人蛇集團已賺取近800萬元收益。

而本港的賣淫集團提供住宿，安排人蛇匿藏於本港各區的酒店房間及私人住宅單位等。賣淫集團同時會照顧性工作者的起居飲食，包括代為購買日用品，以減少她們外出被警方截查的機會。性工作者來港期間，賣淫集團會透過通訊軟件，發佈賣淫的廣告訊息招攬客人。當人蛇於香港逗留一段時間，賺取一定金錢後，偷運人蛇集團會安排她們以偷渡方式返回內地。據了解，人蛇會於香港逗留3至6個月。

駕雲行動粵港共拘捕43人

警方經過深入調查後，有組織罪案及三合會調查科、聯同水警、入境處、廣東省公安廳出入境管理局及廣東海警局，於本月8日部署名為「駕雲行動」的拘捕行動，至5月9日清晨時分，警方發現一艘快艇靠近東涌深水角一帶範圍，有人從快艇下船，並登上接應車輛離開。與此同時，有另一批人登上同一艘快艇離開。警方及入境處人員隨即展開行動，於東涌一帶附近截停5輛私家車，其中3輛私家車載有非法入境者，另外2輛私家車作把風之用。行動中，警方於現場及附近一帶拘捕6名接載人蛇的本地男子，罪名為「安排未授權進境者前來香港」。 警方同時突擊搜查新界數個單位，拘捕其餘2名集團主腦及1名女內地人蛇。而內地執法單位則拘捕3名涉嫌組織偷渡的人士，亦截獲9名從香港偷渡回内地的人蛇，包括8女1男。

而入境處於行動中拘捕11名內地人蛇，包括6男5女，年齡介乎27歲至44歲，被捕人士被暫控「在未得入境事務主任或入境事務助理員准許下入境香港」，等候律政司意見。各人現正還押接受隔離檢疫，案件押後至5月26日提訊。

另外，為打擊與該人蛇集團有關的3個本地賣淫集團，三合會調查科探員於本月12日進行放蛇行動，於取得證據後，進行突擊拘捕行動，行動中，警方搗破4個賣淫場所，當中3個為住宅單位，拘捕了4名賣淫集團主腦及成員，罪名為「經營賣淫場所」、「依靠他人賣淫的收入為生」、「協助未獲授權進境者留下」，行動中亦有7名從事賣淫的非法入境者被捕。警方亦檢取到大量與性工作有關的物品，包括潤滑劑、漱口水、避孕套等，同時撿獲超過19萬元現金，並凍結了超過港幣400萬元的犯罪得益。而警方調查相信，3個本地賣淫集團每個月收益約150萬元。

湖影行動：打撃經營賣淫資訊網站集團

另外，有組織罪案及三合會調查科去年起針對一個本地最大的賣淫資訊網站，展開一個代號為「湖影」的情報主導行動，鎖定一個有三合會背景的色情犯罪集團。該團伙為賣淫集團提供一個網上平台去宣傳旗下各式各樣的色情服務，提供性工作者的照片、地址、電話、客戶評語等待，讓顧客瀏覽。雖然該集團曾於2013年被警方搗破，網站一度停運，集團主腦及骨幹成員亦因「依靠他人賣淫維生」及以傀儡戶口清洗黑錢被定罪，但警方近年發現有一個類似的新網站出現，更推出以手機平台吸引顧客。調查後，相信該新興網站仍由已被入獄的集團主腦操控。

集團與一些科技公司合作推出網站新功能，停用傀儡戶口，轉用現金交收犯罪得益，令警方難以追查。網站會派「收費員」向賣淫集團以現金方式收取廣告費，最便宜為700港元7天，賣淫集團繳費後會收到密碼，之後便可用集團自行研發的手機應用程式上載色情廣告。「收費員」會將現金交給骨幹成員，再將款項交到集團高層成員營運的正當業務公司存放，以逃避警方追查。

湖影行動中12人被捕

經過警方情報收集、分析及深入調查，於昨日（17日）展開拘捕行動，拘捕12名本地男子，年齡介乎25歲至59歲，一共搜查18個地方，包括集團成員住所、公司及兩個懷疑網站支援中心。行動當中，於部份集團成員公屋單位內搜獲夾萬，一共檢取超過100萬元現金、大量電腦、電話，儲值電話卡及該色情網站宣傳卡片，其中更於一間懷疑與該色情集團合作的科技公司辦公室內發現編寫召妓手機應用程式的草稿。此外，警方亦凍結集團大約250萬元懷疑犯罪得益。