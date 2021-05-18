色情網141死灰復燃　主腦獄中操控　拓手機app業務　警拘12人

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-18 17:28

警方狙擊一個透過網站刊登色情廣告招攬客人的香港犯罪集團，拘捕12名本地男子涉嫌依賴妓女收入維生、洗黑錢，他們年齡介乎25歲至59歲。據了解涉案網站為「go141.com」 。 2013年被警方搗破「sex141.com」，集團主腦及骨幹成員亦因「依靠他人賣淫維生」及以傀儡戶口清洗黑錢被定罪，網站一度停運，後來死灰復燃。警方相信「go141.com」仍由已鋃鐺入獄的「sex141.com」集團主腦操控。

警方有組織罪案及三合會調查科警司伍仲偉表示，警方由上年開始針對一個本地最大嘅賣淫資訊網站，展開代號「湖影」的情報主導行動，鎖定一個有三合會背景的色情犯罪集團。該團伙為賣淫集團提供一個網上平台去宣傳旗下各式各樣的色情服務，提供性工作者的照片、地址、電話、客戶評語等等，讓客人瀏覽。雖然該集團曾於2013年被警方搗破，網站一度停運，集團主腦及骨幹成員亦因「依靠他人賣淫維生」及以傀儡戶口清洗黑錢被定罪，但警方近年發現有一個類似的新網站出現，更推出以手機平台吸引顧客。調查後，相信該新興網站仍由已鋃鐺入獄的集團主腦操控。

涉事網站仍未關閉。

141色情網死灰復燃 湖影行動打撃經營

伍續指，集團與一些科技公司合作推出網站新功能，停用傀儡戶口，轉用現金交收犯罪得益，令警方難以追查。網站會派「收費員」向賣淫集團以現金方式收取廣告費，最便宜為700港元7天，賣淫集團繳費後會收到密碼，之後便可用集團自行研發的手機應用程式上載色情廣告。「收費員」會將現金交給骨幹成員，再將款項交到集團高層成員營運的正當業務公司存放，以逃避警方追查。

相信已被入獄集團主腦續操控

經過警方情報收集、分析及深入調查，於昨日（17日）展開拘捕行動，拘捕12名本地男子，年齡介乎25歲至59歲，一共搜查18個地方，包括集團成員住所、公司及兩個懷疑網站支援中心。行動當中，於部份集團成員公屋單位內搜獲夾萬，一共檢取超過100萬元現金、大量電腦、電話，儲值電話卡及該色情網站宣傳卡片，其中更於一間懷疑與該色情集團合作的科技公司辦公室內發現編寫召妓手機應用程式的草稿。此外，警方亦凍結集團大約250萬元懷疑犯罪得益。

被問到涉事科技公司業務內容，伍仲偉解釋該科技公司有登記，本身有正當業務，賣淫網只是其中一環業務，作為網頁支援，無證據顯示該公司主力經營。

被警方狙擊的「go141.com」色情網站，其網站仍然運作中，根據該網站內容，自稱全港最大、以最真實、最更新資料作招徠。網站分門別類細緻，包括囡囡資料庫、一樓一、援交伴侶、樓上骨及水療等應有盡有，其中一樓一更劃分區域，真人上鏡，令好此道者大不乏人。

翻查資料，警方2013年展開「冷騎士」行動針對有犯罪集團用色情網站「sex141.com」供性工作者刊登色情廣告，再掀出背後兩間財務公司放高利貸，大舉拘捕網站骨幹成員及性工作者共114人。包括主腦在內的15人分別被控以串謀放貴利、依靠妓女維生及洗黑錢等共26罪，2019年主腦夫婦分別判監48個月及45個月，另有6名被告判監16至19個月，1人獲判緩刑，3人判處社會服務令。換言之，主腦夫婦仍在服刑。

另外一名被指是集團骨幹、賣淫網商業登記人岑浩華被控串謀放高利貸、串謀依賴妓女收入維生、串謀洗黑錢等13罪成立，判入獄51個月。