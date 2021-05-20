華貴邨11口之家遭火吞噬如廢墟　戶主與7年幼子女流離失所感徬徨

撰文： 魯嘉裕 陳浩然 最後更新日期： 2021-05-20 22:07

香港仔華貴邨華禮樓周二（18日）凌晨發生火警，一個一家11口單位疑因電線短路起火，戶主及子女登時逃往露台避過一劫，惟單位嚴重焚毀，屋內家當付之一炬。男戶主今日（20日）返回單位執拾，概嘆目前與家人包括7名子女無家可歸，打散工的他亦手停口停，大感徬徨。

事發當日凌晨1時許，警方接獲多人報案指華貴邨華禮樓7樓一個單位起火，火舌一度噴出窗外。消防到場將火救熄，初步調查相信上址因電線短路引致火警，相信起火原因無可疑。單位54歲姓李男住戶手部受傷無需送院，事件中約有400名住戶自行疏散到安全位置。

火警後李先生的單位儼如廢墟。（陳浩然攝）

男戶主李先生憶述事發經過，當時單位內包括他及妻子、7名介乎3個月至8歲大的子女、一名親戚及一名女傭，本來正在熟睡，突然聽到客廳傳出爆炸聲，甫出外查看發現火勢已十分猛烈，他們無法由正門逃生，於是即時與子女走到露台躲避求救，有街坊見狀拉消防喉射水救火，及後消防人員到場將他們救出，他手部因取水救火時被燒傷，衣服亦被燒爛，指當時火勢「唔使兩分鐘就燒到過嚟」，幸消防人員及時營救逃過一劫。

稱照顧子女難維生 需借錢度日

火劫後，李先生的單位儼如廢墟、磚瓦剝落，連子女的書本、校服等亦遭焚毀。李先生指事後妻子及子女分別到不同親友家借宿，他自己則到臨時宿舍暫住。李先生又稱夫婦每日接送上學、照顧7名年幼子女，單位於前年購入仍在供款，本來已甚難維持生計，自己只有少時間兼職散工例如司機，更不時需要向親友借錢度日，女傭的薪金亦由表哥墊支。李先生稱火警前一日剛向朋友借錢，現金亦於火警中付之一炬。李先生估計單位最少幾個月方能修復，一家人無家可歸甚為惆悵，「最緊要有得住，其餘果啲是但啦」。

區議員潘秉康於周二指已向戶主提供支援，包括聯繫社福機構，與明愛社工合力為多名小童找到地方暫時安置，並為戶主申請資助。