七旬婦墮假公安騙案　被「特務」押往按舖失790萬元　28歲男被捕

撰文： 彭愷欣 蔡正邦 最後更新日期： 2021-05-21 16:27

一名居住於荃灣綠揚新邨的70歲退休婦，於去年9月接獲「假官員」騙徒電話，對方指控她在內地干犯了貪污罪行，要用錢以示清白。老婦半年內兩度被「特務」押送至中環一借貸公司將地舖作按揭借貸，總共借了600萬元。受害人及後更被「特務」取走銀行卡。至今年3月她赫見銀行戶口內共790萬元存款不翼而飛，於是報警求助。警方經調查後，於昨日（21日）拘捕案中「特務」，為一名28歲姓蕭無業男。 據了解，受害人退休前為收銀員，甚少返回內地，持有的物業均為離世丈夫留給她的遺產。

東九龍總區重案組莫子威總督察稱，去年9月18日，一名居住於荃灣綠揚新邨的70歲退休婦接獲騙徒電話，對方訛稱為香港行政法院職員，指控受害人於內地干犯了貪污罪行。當時受害人極力否認，惟騙徒立即將電話轉駁至自稱上海公安的騙徒，逼使受害人以錢表示清白。受害人於去年9月至12月期間，持續收到騙徒的來電，對方從通話中得知受害人雖然沒有太多現金，但手持兩個物業。去年12月30日一名自稱「特務」的男子，前往受害人家中，並押送她到中環一間持牌借貸公司進行按揭借貸，借了300萬元。翌日，「特務」人員再次押送受害人往同一借貸公司，進行多一次按揭借貸，再借多300萬元。

受害人兩度被「特務」押送至借貸公司進行物業借貸

受害人按騙徒指示，將該筆合共600萬元的貸款存入個人銀行戶口中，再將戶口資料、密碼及銀行卡交給「特務」，其後騙徒逃之夭夭。直至今年3月12日，受害人發現戶口內約190萬元存款及600萬元的貸款均不翼而飛，於是報警求助，受害人共損失790萬元。莫子威表示，由於受害人於電話中透露太多個人資料，以致對方知道她持有兩個物業，令騙徒首次逼使受害人按物業借錢來以示清白。

東九龍總區重案組展開調查，最終鎖定該名「特務」身份，於昨日展開拘捕行動，在筲箕灣拘捕一名無業男，並於其單位內起回證物，包括受害人銀行卡、以及他與受害人保持溝通的電話。被捕男子稱自己去年亦墮假冒官員電騙案，被騙去1萬元，其後他被招募成為「特務」，於是次騙案中獲得3.8萬元的酬勞。莫子威形容是次被捕的特務賊人「進取而狼死」，經常主動致電教受害人準備文件進行按揭借貸、專程陪受害人往借貸公司借錢、及往銀行入支票等，又向幕後主腦索取3.8萬元酬勞。莫子威又指，由於受害人於電話中透露太多個人資料，以致對方知道她持有兩個物業，令騙徒首次逼使受害人按物業借錢來以示清白。

案中受害人與兒子同住，平時較少留意防騙訊息，而「特務」前往受害人家中時，會向她查詢家中有否其他人，又向對方稱是進行秘密調查，不可告知他人。據了解，受害人退休前為收銀員，甚少返回內地，持有的物業為離世丈夫留給她的遺產。是次受害人進行兩次按揭的物業為地舖，貸款均要於12期內還清，頭11期每次還5.4萬元，最後一期要償還300萬元，即最後一期要一次過還600萬元。

上月16日，警方接獲名模Rosemary的70歲母親彭莉報案，指早前接獲一名自稱「內地執法人員」男子來電，指她涉及一宗刑事案，要求她交出銀行戶口資料以協助調查。彭莉按指示交出有關資料，其後發現戶口內約2,000萬港元被轉帳到多個本地戶口，懷疑被騙遂報案。

另外，山頂一名九旬富婆墮赫見電騙案，由去年8月至今年3月期間，5個月內失2.5億元，為歷來單一最高金額的電話騙案，中區警區重案組第二隊經深入調查後，於3月25日在天水圍區拘捕一名19歲姓黃男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。據悉，被捕男子為理大一年級生，自稱曾是受害者，其後被騙徒利用成為「特務」。

警方高度關注電話騙案，並呼籲市民：

（1） 任何人自稱內地政府或執法機構人員，並要求受害人交出銀行或個人資料，均為詐騙；

（2）任何人經電話自稱內地政府或執法機構人員，並要求受害人開設銀行賬戶以證清白，或要求受害人進行資產審查，提及保密協議條款或要求轉賬匯款，均為詐騙；

（3） 內地政府或執法機構及香港警方均不會要求任何人經電話或其他社交應用程式進行筆錄口供，亦不會透過以上渠道發出通緝令，上述情況均為詐騙；

（4） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯錢，均為詐騙；

（5） 如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢；

（6） 請向身邊的親友，特別是長者，分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一個受害者。