保安道街市雜貨店黃貓「吉仔」被偷　警拘雌雄偷貓賊

撰文： 楊婉婷 余睿菁 最後更新日期： 2021-05-21 22:55

保安道街市雜貨店黃貓「吉仔」昨日懷疑被偷走，深水埗警區動物罪案警察專隊接手調查後，根據閉路電視片段，於今日（21日）晚上7時許，在長沙灣幸福邨福月樓一單位內拘捕一名36歲、報稱從事拆卸工程的姓蕭男子，以及一名報稱文員的35歲姓廖女子，兩人涉嫌盜竊被捕。警方亦在兩人的住所內尋回「吉仔」，牠目前情況健康良好，將會進一步詳細檢查。

據悉，被捕兩人為情侶，捉貓的原因是為了飼養，警方在其住所內亦發現有剛剛添購的貓糧、食水及用品。案發當日雜貨店沒有開門，但貓主放假亦會回店舖餵貓，警方正調查被捕人士是否知道貓隻有主人飼養。

深水埗警區「動物罪案警察專隊」主管黃志華高級督察表示，深水埗動物專隊小組於今年2月成立，本案為首宗處理的案件。深水埗警區過去半年連同今次案件共有3宗類似案件，慶幸3宗案件皆能破案，尋回不見了的動物，讓動物及主人能團聚。警方感謝店舖及街坊協助，讓警方可以即時翻看閉路電視片段，追查貓隻去向。警方呼籲動物主人除了為動物植入晶片，亦要加以留意動物的走動，以防不法之徒有機可乘。

疑犯將貓隻偷走。

事發於昨（20日）下午2時許，長沙灣保安道325歲至359號保安道街市，一名46歲姓劉雜貨店女店主報案，指其飼養的一隻貓疑被一名男子盜去。警員接報到場，經初步調查後，案件列作盜竊。自周三晚上，有網民於社交平台上載被偷走的黃貓「吉仔」的圖片尋貓，稱「店主好擔心隻貓安全」，又指根據街坊提供的資料，帶走「吉仔」的男子約30多歲，事發時戴黑色帽、穿白色短袖上衣、黑色褲及波鞋，並稱「希望這位男仕只係好心带吉仔睇醫生，也請盡快把吉仔回街市，不會追究！」