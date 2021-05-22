土瓜灣店舖貴婦狗失蹤13日　狗主每晚街頭尋覓　成功尋回愛犬

撰文： 楊婉婷 王譯揚 最後更新日期： 2021-05-22 00:39

土瓜灣店舖一隻14歲的貴婦狗「K妹」，本月9日不知所終，狗主夫婦心繫愛犬，懸紅一萬元尋狗，更在網上發文希望網民提供消息。高氏夫婦連日來多個晚上皆在街頭四處尋覓，每當有網民提供K妹的消息時，便趕往查究，惜希望一再落空。至昨日（21日）晚上，高太於土瓜灣北帝街一帶尋狗時，遇見一對放狗男女，覺得對方拖着的貴婦狗與K妹十分相似，追查下終證實是K妹，並報警求助。

重回主人懷抱的K妹現年14歲，為小型貴婦狗女，患有心臟病及耳聾，需要特別照顧。（王譯揚攝）

重回主人懷抱的K妹現年14歲，為小型貴婦狗女，患有心臟病及耳聾，需要特別照顧，牠於本月9日於九龍城道173號地下懷疑走失。K妹本來由高太的胞姊飼養，惟胞姊早年移民後，便交托高先生夫婦照顧。

高先生表示，K妹向來習慣在下午、晚上自行走出店舖門外小便，之後便會折返舖內。但事發當日下午6時許，K妹小便後便不知去向，他與太太只好發尋狗啟事並懸賞一萬元，希望早日人狗重逢。夫婦二人四出尋狗，更在網上發文求助，曾有網民稱在旺角發現K妹的蹤影，高先生遂兩個晚上在彌敦道尋狗至凌晨，可惜每次皆失望而回。

至昨日（21日）晚上10時許，高太巡至北帝街及木廠街交界時，發現一對男女拖着一隻狼狗及一隻貴婦狗散步，高太覺得貴婦狗貌似失蹤多時的K妹，遂上前了解。對方起初否認是K妹，高太連番追問並呼喚K妹的名字，該貴婦狗有所反應，對方始承認是在店舖門外帶走牠，並解釋自己並非有心取狗，聲稱是行經店舖門口時，發現貴婦狗尾隨其後，遂好心將牠帶走飼養。



惟問及為何未有向愛協或漁護署求助以尋回主人時，對方未有回應。高先生知悉事件後亦趕至協助，並報警求助。對於成功尋回愛犬，高先生直言﹕「依家覺得安心咗，瞓得著。」

警方指，昨日晚上10時35分，接獲一名男子報案，指在北帝街及木廠街交界截獲一名男子，懷疑他早前曾偷去其狗隻。警方起初將案件列作狗隻盜竊處理，經初步調查後，案件改列作誤會。現場所見，警方帶走高太、貴婦狗及該名放狗女子作進一步調查。