警多區搗違規夜店及派對房間　合共60人被捕或被票控

撰文： 鄧海興 最後更新日期： 2021-05-22 06:39

警方繼續大力巡查各區娛樂場所。黃大仙警區反三合會行動組、聯同黃大仙警區特遣隊及機動部隊，今日（22日）凌晨約零時15分，展開代號「勇爵」行動，在新蒲崗六合街23號一工廈搗破一間懷疑無牌酒吧，檢獲約240罐啤酒、33瓶烈酒及一批音響器材。3名女負責人（23至24歲），涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；14男4女（19至42歲），則涉「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，亦涉違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）被票控。 而昨（21日）午4時，觀塘警區特遣隊同樣展開代號「勇爵」行動，突擊搜查區內8間派對房間，發現偉業街146號有2間派對房間未有遵守防疫規例，合共2男13女（16至26歲）涉違第599G章規定的人數上限，他們均被票控；他們亦未能出示安心出行紀錄及未有接種新冠疫苗，被口頭警告。

此外，今日（22日）凌晨約2時10分，灣仔警區反三合會行動組展開代號「五角（PENTAGON）」行動，在灣仔道230號一大廈內，發現1間酒吧於凌晨2時後仍然營業，超過法定營業時間，涉嫌違反第599F章，將向負責人作出檢控；3男3女（25至50歲）則涉違「限聚令」被票控。

昨晚，油麻地分區雜項調查小隊，發現1間位於彌敦道317至321號的娛樂場所內，有2名男顧客及2名女職員（39至60歲），未有按照每枱最多2人的規定，涉嫌違反第599G章，遂向他們發出定額罰款通知書；該場所負責人則涉違反第599F章，警方將發出傳票。

另1間位於南京街6至6F號的娛樂場所內，則有9名男顧客及2名女職員（30至60歲），同樣無按照每枱最多2人的規定，涉嫌違反第599G章被票控；同時，9名男顧客及2名女顧客亦無接種新冠疫苗，負責人涉違第599F章，警方將發出傳票。