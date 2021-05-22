警搗大埔700呎無牌樓上酒吧　拘捕48男女檢酒精飲品

警方指，大埔警區刑事部及特別職務隊，聯同機動部隊於今日（22日）凌晨約零時30分展開反罪惡行動。警員根據線報，突擊搜查大埔廣福道一個約700呎的樓上單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。警方在行動中拘捕48名男女，年齡介乎20歲至50歲。

行動中，一名31歲姓余酒吧女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，該單位內共41男6女，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。