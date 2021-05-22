警搗大埔700呎無牌樓上酒吧　拘捕48男女檢酒精飲品

撰文：凌逸德
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警方指，大埔警區刑事部及特別職務隊，聯同機動部隊於今日（22日）凌晨約零時30分展開反罪惡行動。警員根據線報，突擊搜查大埔廣福道一個約700呎的樓上單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。警方在行動中拘捕48名男女，年齡介乎20歲至50歲。
行動中，一名31歲姓余酒吧女負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外，該單位內共41男6女，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。
行動中，警員檢獲約400瓶酒精飲品及一批音響器材，總值約2萬元。所有被捕者現正被扣留調查。警方將會繼續採取情報主導的策略，打擊各種三合會犯罪活動及其收入來源。警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元。另外，在疫情期間違反限聚令屬於非法及自私行為，警方會果斷進行票控及檢控行動，呼籲市民切勿以身試法。