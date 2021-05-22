4歲女童清水灣泳灘遇溺　昏迷送院搶救

撰文： 楊婉婷 余睿菁 最後更新日期： 2021-05-22 21:13

酷熱天氣警告現正生效，適逢周末假日不少人攜幼到泳灘嬉水暢泳，惟清水灣二灘不幸發生遇溺意外。據了解，一名4歲女童今午（22日）於泳灘與另一男童玩水期間，突然失去蹤影，數分鐘後被其他泳客發現她在海上載浮載沉，即時將她送回岸邊，女童昏迷及沒有呼吸，救生員趕抵為其進行心外壓急救，其後恢復知覺，由救護車送院搶救。據悉，女童在水中玩樂時並沒有親友陪同。事後，一名女親友趕赴醫院了解，其間傷心痛哭。

事發於今（22日）下午3時許，一名4歲女童於清水灣二灘落水玩耍時遇溺。現場消息指，當時有泳客發現女童在海上載浮載沉，立即將女童抱起及送回岸邊，另一名女泳客則揮手通知救生員，更台上的救生員見狀鳴鐘。3名救生員聞聲趕至，發現女童已昏迷不醒，沒有呼吸，立即為其進行心外壓急救，經首輪約2分鐘的急救後，女童初步恢復呼吸及脈搏。有親友隨後趕至了解情況，姓譚44歲男職員報警求助。

據悉，當時女童與另一名男童在水中玩耍時，親友未有隨同，僅在沙灘上觀望，一不留神女童便失去蹤影，其後便被泳客發現她遇溺昏迷。

救護車接報趕至，將女童送往將軍澳醫院搶救。一名身穿泳褲的男子帶同一名男童陪同送院，其後亦有多名親友到醫院了解。一名女親友情緒激動，哭稱﹕「佢未醒呀！」女童在將軍澳醫院接受急救後仍然昏迷，再由救護車轉送聯合醫院。